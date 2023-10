5 teknologiayritystä, jotka muuttivat yksisarvisista penniosakkeisiin

Viime vuosikymmen oli teknologiayritysten nousukauden aikaa, ja jotkut analyytikot vertasivat sitä dot com -kuplaan. Alhaisten korkojen tukemina riskipääomayritykset sijoittivat tuhansiin yrityksiin. Vaikka jotkut yritykset, kuten Airbnb ja Uber, ovat menestyneet vaatimattomasti julkisina yhtiöinä, monet niistä eivät ole tehneet. Tässä on joitain parhaita yrityksiä, jotka ovat siirtyneet yksisarvisista penniosakkeisiin.

Me työskentelemme

WeWork (NASDAQ: WE) oli esimerkki viimeaikaisen teknologiabuumin ylilyönneistä. Yhtiö keräsi miljardeja dollareita Softbankilta, mikä antoi sille yli 45 miljardin dollarin arvostuksen. Se laajeni nopeasti ja ohitti Reguksen emoyhtiön IWG:n ja tuli alan suurimmaksi toimijaksi.

WeWorkin osakekurssi on nyt romahtanut 99 % ja sen markkina-arvo on noussut vain 134 miljoonaan dollariin. Se on rahanpolttolaitos, joka menettää miljoonia dollareita joka päivä. Samalla sillä on miljardeja vuokravelvoitteita. Ja äskettäin se ilmoitti toiminnan jatkumisesta ja alkoi neuvotella uudelleen vuokrasopimuksistaan.

Uskon, että WeWorkin selviytymismahdollisuudet ovat erittäin rajalliset sen korkeiden vastuiden, hitaan käyttäjien kasvun ja ohuen taseen vuoksi. Siitä on tullut penniäkään osake, ja sen osakkeiden kauppa on 2 dollaria.

BuzzFeed

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) oli toinen huippuluokan teknologia-startup. Yritys tunnettiin virussisällön ja listausten luomisesta. Tämän seurauksena monet analyytikot ja riskipääomayritykset pitivät sitä median tulevaisuudena.

Buzzfeedin osakekurssi on pudonnut 96 % huipusta, kun taas sen markkina-arvo on pudonnut vain 43 miljoonaan dollariin. Yhtiö on jatkanut kassavirtaa samalla kun sen kasvu on hidastunut. BuzzFeed on myös menettämässä merkitystään monien nuorten keskuudessa, jotka viettävät suurimman osan ajastaan TikTokissa. Kilpailija Vice Media haki konkurssiin toukokuussa.

Todellista

The RealReal (NASDAQ: REAL) on yritys, jonka tavoitteena on häiritä muotiteollisuuden huippuluokan osaa. Yritys tarjoaa kaksipuolisen markkinapaikan, jossa ihmiset voivat ostaa ja myydä vaatteitaan ja korujaan.

RealRealin liiketoiminta on menestynyt suhteellisen hyvin, sillä sen kokonaistulot nousivat yli 213 miljoonasta dollarista vuonna 2018 yli 603 miljoonaan dollariin vuonna 2022. Tämä kasvu on kuitenkin ollut suuri tappio, koska kokonaisnettotappio on hypännyt 75 miljoonasta yli 209 miljoonaan dollariin..

RealReal-osakkeen hinta on romahtanut 94 % ja oli 1,55 dollarissa. Sen markkina-arvo on pudonnut vain 158 miljoonaan dollariin. Se on menestynyt heikommin, koska sijoittajat ovat edelleen huolissaan sen kasvupotentiaalista ja voiton puutteesta.

Allbirds

Allbirdsin (NASDAQ: BIRD) osakekurssi on laskenut yli 99 % pörssitulon jälkeen. Tämä romahdus nosti sen kokonaismarkkina-arvon vain 143 miljoonaan dollariin. Huipussaan yrityksen arvo oli yli miljardi dollaria.

Allbirdsillä on ollut vaikeita aikoja julkisena yhtiönä. Vaikka sen myynti kasvoi 193 miljoonasta dollarista vuonna 2019 297 miljoonaan dollariin vuonna 2022, sen tappiot ovat nousseet yli 114 miljoonaan dollariin. Allbirds on kärsinyt laatu- ja strategisista ongelmista. Se laajeni esimerkiksi muihin luokkiin, kuten vaatteisiin, mutta on joutunut luopumaan siitä. Se näkee myös heikkoa kysyntää ja suurta kassavirtaa.

Kaurainen

Oatlyn (NASDAQ: OTLY) osakekurssi on romahtanut yli 97 % sen jälkeen, kun se tuli pörssiin. Huipussaan 28,4 dollarissa osakkeet ovat pudonneet 0,55 dollariin. Oprah Winfreyn ja Natalie Portmanin tukema yritys keräsi listautumisannissaan 1,4 miljardia dollaria vuonna 2021. Suurin osa näistä varoista on nyt poissa, sillä sen käteisvarat ja lyhytaikaiset sijoitukset ovat yhteensä 340 miljoonaa dollaria.

Oatly on pudonnut sijoittajien ja kuluttajien suosiosta. On merkkejä siitä, että kauramaidon ja muiden tuotteiden, kuten keinolihan, kysyntä on hiipumassa. Myös kilpailu alalla on noussut voimakkaasti viime vuosina.

Suurin osa näistä entisistä yksisarvisista kamppailee todennäköisesti korkean koron ympäristössä. Jotkut, kuten WeWork, voivat mennä konkurssiin rahoitusvaikeuksien vuoksi. Toiset, erityisesti The RealReal, voivat palata kasvuun ja palautua takaisin pitkällä aikavälillä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.