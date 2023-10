SEC:n tapaus Ripplen huippujohtajia vastaan raukesi

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on hylännyt syytteet Ripplen toimitusjohtajaa Brad Garlinghousea ja pääjohtajaa Chris Larsenia vastaan.

SEC:n äänestys kahta Ripplen johtajaa vastaan nostetun kanteen hylkäämisestä julkistettiin myöhään torstaina, ja molemmat osapuolet sopivat, mikä tarkoittaa, että huhtikuussa 2024 odotettua oikeudenkäyntiä ei nyt tapahdu. Krypto-oikeudelliset asiantuntijat sanovat, että tämä on Ripplen ja krypton sääntelyvoitto.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Garlinghouse sanoi lausunnossaan:

“Lähes kolmen vuoden ajan Chris ja minä olemme olleet perusteettomia syytöksiä rikolliselta sääntelijältä, jolla on poliittinen asialista. Sen sijaan, että olisi etsitty rikollisia, jotka varastivat asiakkaiden varoja offshore-pörsseistä, jotka koskivat poliittista suosiota, SEC meni hyvien poikien perään..”

Hän lisäsi, että yhtiö odottaa nyt innolla, milloin koko alun perin joulukuussa 2020 vireille pantu tapaus saadaan päätökseen.

Viimeisin kehitys Ripple vs. SEC -tapauksessa on kolmas kerta, kun sääntelijä on hävinnyt oikeustaistelun kryptoyhtiölle.

Tämän vuoden heinäkuussa SEC kärsi iskun, kun tuomioistuin päätti, että XRP, Ripple-lohkoketjuekosysteemin alkuperäinen kryptovaluutta, ei ole arvopaperi. Sitä seurasi sitten toinen tappio, kun SEC:n yritys valittaa heinäkuun päätöksestä epäonnistui. Sääntelyviranomaisen päätös hylätä “ennakkoluulolla” kaikki Garlinghousea ja Larsenia vastaan esitetyt vaatimukset lisäävät massiivisten tappioiden lisääntyviä tapauksia.

Larsen kommentoi:

“Tänään meidät on laillisesti vahvistettu ja henkilökohtaisesti lunastettu taistelussamme huolestuttavaa yritystä väärinkäyttää sääntöjä edistääksemme poliittista agendaa krypton tukahduttamiseksi Amerikassa. On harhaa, että meidän oli pakko puolustaa itseämme harkitsemattomalta taholta. hyökkäys, joka oli virheellinen julkaisupäivästä lähtien.”

Milloin seuraavaksi Ripple vs. SEC -tapauksessa?

Copy link to section

Vaikka tapaus Ripplen huippujohtajia vastaan, jonka oikeudenkäynti oli suunniteltu ensi vuoden huhtikuulle, on nyt päättynyt, lisää oikeudenkäyntejä on edelleen todennäköistä, kun otetaan huomioon SEC:n yhtiötä vastaan esittämät syytökset. Erityisesti kehitys tapahtuu SEC:n Ripplen XRP-instituutiomyyntiä koskevien vaatimusten ympärillä. Taistelun odotetaan tässä olevan SEC:n tavoitteleman rangaistuksen koosta.

Toinen askel voisi olla SEC:n valitus tuomari Analisa Torresin heinäkuussa antamasta XRP-päätöksestä. Vaikka tuomari kielsi sääntelyviranomaisen väliaikaisen valituspyynnön aiemmin tässä kuussa, päätös oli, että tämä voidaan sallia oikeudenkäynnin jälkeen. Koska nyt ei ole oikeudenkäyntiä, jää nähtäväksi, jatkaako SEC valitusta tapauksen rangaistusvaiheen päätyttyä.

Ripplen viimeisin voitto SEC:tä vastaan on nähnyt uuden piikin kryptohinnoissa, kun XRP hyppäsi yli 8 % yli 0,52 dollariin. Laajempi positiivinen ilmapiiri Bitcoin ETF:n ympärillä auttoi myös BTC:tä nousemaan jälleen kohti 30 000 dollaria, ja myös altcoinit näkivät kohtuullisia voittoja.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.