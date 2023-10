Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) on laskenut yli 6,0 % pidennetyssä kaupankäynnissä, vaikka se raportoi vakaasta kasvusta mainonnan elpymisen ja jatkuvien kustannusleikkausten ansiosta kolmannella vuosineljänneksellä.

Mainosmyynti auttoi kolmannella neljänneksellä

Teknologian hirviö raportoi mainosmyynnin kokonaismäärästä 59,65 miljardia dollaria – hieman enemmän kuin 59,2 miljardia dollaria, mitä asiantuntijat olivat ennustaneet, ja huomattavasti enemmän kuin 54,5 miljoonaa dollaria vuosi sitten.

YouTube-mainokset tuottivat äskettäin päättyneellä vuosineljänneksellä 7,95 miljardia dollaria verrattuna 7,07 miljardiin dollariin vuonna 2022. CNBC:n Closing Bell: Overtime -ohjelmassa CFRA-analyytikko Angelo Zino sanoi tänään:

Digitaalinen mainonta näyttää paljon terveellisemmältä. Vuoteen 2024 mennessä digitaalisille mainoksille on edelleen katalysaattoreita: suuret vaalit ja olympialaiset. Sijoittajien pitäisi jatkossakin olla innostuneita tästä.

Toimitusjohtaja Sundar Pichai paljasti myös tiistaina, että “Shorts” – YouTuben vastaus TikTokiin saa nyt noin 70 miljardia katselukertaa päivässä verrattuna hieman yli 50 miljardiin vuoden 2023 alussa.

Miksi Googlen osakkeet ovat laskussa aukioloaikojen ulkopuolella?

Teknologiaosake on laskussa työajan jälkeen, koska Google Cloudin tuotto oli 8,4 miljardia dollaria.

Vaikka tämä luku edustaa huikeaa 22 prosentin vuotuista kasvua – se oli selvästi alle 8,6 miljardia dollaria, jota analyytikot olivat vaatineet. Angelo Zinon mukaan:

Pilviliiketoiminnan kasvu oli suuri pettymys. Se hidastui [peräkkäin]. Täysin erilainen kuin mitä näemme Microsoftilta.

Google Cloudin liikevoitto heikkeni 266 miljoonaan dollariin kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna 440 miljoonan dollarin tappioon vuosi sitten. Monikansallinen yhtiö on tällä hetkellä 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Merkittäviä lukuja Googlen kolmannen neljänneksen tulostiedotteessa

Tuotti 19,7 miljardia dollaria verrattuna vuoden takaiseen 13,9 miljardiin dollariin

Myös osakekohtainen tulos nousi 1,06 dollarista 1,55 dollariin

Kokonaistulot kasvoivat 11 prosenttia vuodentakaisesta 76,7 miljardiin dollariin

Konsensus oli 1,46 dollaria osakkeelta 75,96 miljardin dollarin tuloilla

Googlen liikenteen hankintakustannukset olivat kolmannella vuosineljänneksellä 12,6 miljardia dollaria, mikä vastaa suunnilleen odotuksia. Toimitusjohtaja Sundari Pichai sanoi myös tänään lehdistötiedotteessa :

Keskitymme edelleen tekemään tekoälystä entistä hyödyllisempää kaikille; on jännittävää edistystä ja paljon muuta on tulossa.

