Peter Schiffillä on varoitus Bitcoin-, Pepe-, Filecoin-, Mina- ja Conflux-kryptosonneille

Bitcoinin (BTC/USD) hinta on noussut voimakkaasti viime päivinä. Ralli vahvistui tiistaina, kun kolikon arvo nousi yli 35 000 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden toukokuun. Kaiken kaikkiaan BTC-hinta on noussut yli 125% tämän vuoden alimmalta tasolta. Tämä ralli on nostanut sen kokonaismarkkina-arvon yli 672 miljardiin dollariin.

Bitcoin spot-ETF toivoo

Bitcoinin hinta on noussut, koska kasvavat toiveet, että arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) hyväksyy spot Bitcoin ETF:n myöhemmin tänä vuonna. Analyytikot uskovat, että virasto hyväksyy samaan aikaan BlackRockin, Invescon, Franklin Templetonin ja Ark Investin kaltaiset ETF:t.

Teoria on, että tämä hyväksyntä johtaa enemmän Bitcoin-tuloihin institutionaalisista sijoittajista. Mikä tärkeintä, jatkuva Bitcoinin sietokyky korkean koron ympäristössä tekee siitä houkuttelevamman.

Bitcoin on osoittautunut selviytyjäksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Se menestyi Mt. Goxin romahtamisen jälkeen vuonna 2014. Samaan aikaan se on selvinnyt viime vuoden Terran, FTX:n, Celsiuksen, Voyager Digitalin ja Three Arrows Capitalin romahtamisesta.

Mikä tärkeintä, Bitcoin menestyi Covid-19-pandemian aikana, joka on yksi sukupolvemme suurimmista mustan joutsenen tapahtumista. Ja viimeksi se on menestynyt hyvin aikana, jolloin Federal Reserve on nostanut korot korkeimmalle tasolle yli kahteen vuosikymmeneen.

Erityisesti Bitcoin on menestynyt paremmin kuin kulta, jota pidetään usein turvasatamana vaikeina aikoina. Se on noussut yli 70 % viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas kullan hinta on alle 30 % tänä aikana.

Siksi emme voi sulkea pois tilannetta, jossa monet institutionaaliset sijoittajat allokoivat pienen osan varoistaan Bitcoinille. Tällainen pieni määrä johtaa pitkällä aikavälillä merkittäviin tuloihin ja kysyntään.

Peter Schiff varoittaa Bitcoinista

Samaan aikaan Peter Schiff, tunnettu sijoittaja ja kullan puolestapuhuja, on kehottanut sijoittajia, että Bitcoinin huippu lähestyy. Tweetissä hän väitti, että Bitcoinin huippu oli lähestymässä ja se vahvistetaan, kun SEC hyväksyy ETF:n.

#Bitcoin is now trading at $35K as speculators bet on SEC approval of $GBTC converting into an ETF. Such a conversation will likely mark the top of the rally, if Bitcoin doesn't sell off prior to approval. The selloff will be less severe if the ETF conversion is rejected again. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 24, 2023

Hänen väitteensä on osittain oikea. Uskon, että Bitcoin ja muut altcoinit, kuten Mina, Zilliqa, Stacks, Conflux ja Filecoin, ovat nousussa, koska ne korreloivat Bitcoinin kanssa.

Odotan myös, että nämä kolikot vetäytyvät takaisin, kun SEC hyväksyy Bitcoin ETF:n. Tätä kutsutaan huhun ostamiseksi, uutisten myymiseksi. Viimeksi näimme sen tapahtuvan XRP:n kanssa, joka kasvoi Ripplen voiton jälkeen SEC:tä vastaan . Sitten se putosi yli 50 % korkeimmasta tasosta.

Pitkällä aikavälillä Peter Schiff on kuitenkin väärässä. Kuten yllä kuvailin, Bitcoin on jo käynyt läpi suuren stressitestin viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on selvinnyt joistakin suurimmista ongelmistaan, mukaan lukien FTX:n romahdus ja Terra Lunan romahdus . Siksi emme voi sulkea pois tilannetta, jossa se liikkuu ja testaa uudelleen kaikkien aikojen huippunsa, kun siitä tulee valtavirtaa.

My 11-minute summary of the essence of money, the problem of inflation, the paradox of investing, and the brilliance of #Bitcoin. pic.twitter.com/R6t15sAHFp — Michael Saylor⚡️ (@saylor) October 23, 2023

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.