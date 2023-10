Fantom (FTM) vahvistaa nousevia näkymiä Sonic-päivityksellä

Fantom (FTM) -hinta pyrkii pitämään kiinni viimeaikaisista nousuista sen jälkeen, kun härät ajoivat laajemman kryptomarkkinoiden tunteen saavuttaakseen kolmen kuukauden huippunsa. Fantom-hinta on hyötynyt eniten viime viikon massiivisesta 35 %:n noususta. Voiko päivitys, jonka testausverkon juuri julkisti Fantom Foundation, katalysoida FTM:n nousuvauhtia?

Tässä on mitä tietää Fantom Sonic -päivityksestä ja mitä se voi tarkoittaa verkolle.

Fantom julkistaa Sonic-testnets

24. lokakuuta professori Bernhard Scholz, Fantomin tutkimuspäällikkö, teki suuren ilmoituksen päivityksestä, joka saattaa nähdä lohkoketjuverkoston hyötyvän suorituskyvyn ja transaktioiden lopullisuudesta.

Testnet-ympäristö koostuu kahdesta testiverkosta – julkisesta ja suljetusta. Kuten Scholz huomauttaa blogikirjoituksessaan, päivityksen myötä Fantom parantaa merkittävästi alustan toimivuutta ilman, että hänen tarvitsee turvautua ominaisuuksiin, kuten sirpalointiin tai lisätasoihin.

Erityisesti Fantom Sonic -päivitys on asetettu korvaamaan Opera-päivitys, tuoden verkkoon uuden virtuaalikoneen, paremman tietokannan tallennustilan ja optimoidun konsensuksen.

Scholzin mukaan Sonic saattoi nähdä verkon saavuttavan yli 2 000 tapahtumaa sekunnissa ja keskimääräisen lopullisen 1 sekunnin. Vertailun vuoksi Fantomin pääverkko tukee 30 TPS:n suorituskykyä. Fantom Foundation totesi:

“Sonic on Fantom-verkon seuraava iteraatio, jossa päivitykseen ei vaadita kovaa haarukkaa. Fantom Operan nykyisten älykkäiden sopimusten, palveluiden ja työkalujen pitäisi olla täysin yhteensopivia Fantom Sonicin pääverkon kanssa.”

Fantom-virtuaalikoneen (FVM) ohella Sonicin odotetaan myös aktivoivan arkiston solmuille alennetut tallennusvaatimukset – huikeasta 11 Tt:sta alle 1 Tt:iin. Tämä tarkoittaa, että verkkoon osallistumisesta tulee sekä edullisempaa että validaattoreiden saatavilla.

FTM-hintanäkymät

Fantomin Sonic-päivitysuutiset saapuvat markkinoille nousutrendin keskellä, joka on juuri alkanut saada vauhtia kryptolaskennan jälkeen. FTM on ollut yksi erottuvista esiintyjistä altcoinien joukossa.

Koska FTM-hinta on kuitenkin laskenut 93 % kaikkien aikojen korkeimmasta 3,46 dollarista lokakuussa 2021, se voi olla vain parempi sonnien kannalta, jos härkämarkkinat osuvat samaan aikaan Sonicin kaltaisen valtavan päivityksen kanssa. Tämä vuoden 2024 toisella neljänneksellä odotettavissa oleva päivitys ei ole hyvä vain DeFi-ekosysteemille, vaan myös blockchain-peleille ja muille dAppeille.

DeFi-protokollien käytön lisääntyminen Fantomissa voi auttaa pitkällä aikavälillä hintaa.

Fantom price chart on TradingView

Lyhyellä aikavälillä, vaikka FTM/USD on noussut piikkiin viime viikkoina, suurin este on ylittää laskutrendilinja, joka on rajoittanut härkää helmikuun vuodenvaihteen huipulle siirtymisen jälkeen.

Välitön vastusalue voisi olla noin 0,31 dollaria, jonka yläpuolella olisi 0,54 dollaria ja 0,63 dollaria, ennen kuin ostajat voivat kohdistaa psykologiselle 1,00 dollarin tasolle. Huonona puolena vahva tuki voisi olla 0,17 dollaria.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.