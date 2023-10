Jasmy Coinin hinta rikkoi juuri avainennätyksen Japanin Bitcoinin noustessa

Jasmy Coinin (JASMY) hinta on tehnyt näyttävän paluun viime päivinä, kun sijoittajat kannustavat meneillään olevaa kryptovaluuttarallia. Kolikko on noussut 0,0040 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten elokuun 15. päivän. Se on noussut viimeisten 11 peräkkäisen päivän aikana, ensimmäinen kerta, kun tällainen asia tapahtui.

Japanin Bitcoin kukoistaa

Jasmy, joka tunnetaan yleisesti nimellä Japanin Bitcoin, on ollut vahvassa nousutrendissä viime päivinä. Tämä ralli tapahtui, kun ilmapiiri kryptoteollisuudessa parani, mikä on nostanut useimpia kolikoita jyrkästi viime aikoina.

Bitcoin on noussut viime kuun alimmasta 24 800 dollarista 35 000 dollariin, kun taas kaikkien kryptovaluuttojen markkina-arvo on noussut yli 1,2 biljoonaan dollariin. Useimmissa tapauksissa altcoinit, kuten Solana ja Jasmy, nousevat, kun Bitcoin kukoistaa.

Bitcoinin ja muiden tokenien nousuun on kolme pääsyytä. Ensinnäkin on merkkejä siitä, että Securities and Exchange Commission (SEC) hyväksyy spot Bitcoin ETF:n. Tämä on keskeinen siirto, jonka odotetaan johtavan lisää institutionaalisia sijoittajia.

Toiseksi monet vastakkaiset sijoittajat uskovat, että Bitcoin on parempi sijoitus Yhdysvaltain julkisen velan kasvaessa. Hallitus on kerännyt viime vuosina yli 33,6 biljoonaa dollaria velkoja. Tämä velka on kasvanut yli 600 miljardia dollaria pelkästään viimeisten viikkojen aikana.

Siksi sijoittajat uskovat, että Bitcoin on hyvä digitaalinen versio kullasta. Kolmanneksi BTC on päihittänyt muita omaisuuseriä viime vuosikymmeninä. Se on menestynyt paremmin kuin kulta-, hopea- ja amerikkalaiset osakeindeksit, kuten Dow Jones ja Nasdaq 100.

Jasmyn tapauksessa on merkkejä siitä, että kauppiaat pumppaavat merkkiä myös sosiaalisen median alustoilla, kuten Twitter ja StockTwits. Se oli yksi näiden alustojen trendikkäimmistä kolikoista.

Jasmy Coinin hintaennuste

TradingView:n JASMY-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että Jasmy-kolikko on tehnyt vahvan paluun viime päivinä. Tämä palautuminen oli edellisen JasmyCoin-ennusteeni mukainen . Matkan varrella kolikko on ylittänyt laskevan trendilinjan, joka yhdistää korkeimmat heilahtelut sitten kesäkuun 25. päivän.

Se on myös noussut yli 50 päivän ja 200 päivän Arnaud Legouxin liukuvan keskiarvon (ALMA). Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt äärimmäiselle yliostetulle tasolle. Siksi epäilen, että kolikko vetäytyy pian takaisin ja jatkaa sitten nousutrendiä avainvastuspisteeseen 0,0047 dollariin, korkeimpaan pisteeseen 24. kesäkuuta.

