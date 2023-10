Meemekolikot ovat osoittaneet huomattavaa elpymistä viime viikkoina, kun kryptomarkkinat nauttivat nousutrendistä, jota katalysoi positiivinen ilmapiiri suosituimman kryptovaluutan Bitcoinin ympärillä.

Samaan aikaan sijoittajat, jotka haluavat hyödyntää seuraavaa suurta meemiprojektia, ostavat aggressiivisesti Shiba Memua (SHMU). Uuden memecoinin ennakkomyynti on herättänyt suurta kiinnostusta viimeisen kuukauden aikana krypton lokakuun voittojen keskellä.

Pepe ja Floki nousevat pystysuoraan memekolikoiden rallissa

Memecoinit saivat voiton uusien negatiivisten mielipiteiden seurauksena kryptoalalla kesällä. Bitcoinin rallissa aiemmin tällä viikolla on kuitenkin nähty paljon voittoja uudelleenjakamalla altcoin-markkinoille, ja Pepe ja Floki ovat parhaiden edunsaajien joukossa, kun mieliala meemirahakkeista kääntyi nousuun.

Lokakuun 28. päivänä memecoin-markkinat nousivat 20 % viime viikolla, ja Pepe (PEPE) ja Floki (FLOKI) olivat erottuneet. Nämä kaksi tokenia ylittivät Dogecoinin ja Shiba Inun ja useimmat 100 parhaan altcoinin paraboliset liikkeet 79 % ja 84 %.

Vaikka jää nähtäväksi, kuinka asiat etenevät ennen odotettua härkämarkkinaa, meemien renessanssi on merkki siitä, että tämä krypto-osio on tullut jäädäkseen. Tämä vetovoima voisi ehkä löytää uusimmat juurensa Shiba Memusta.

Mikä on Shiba Memu?

Mitä meemivaikutteisiin projekteihin tulee, Shiba Memu on uusin, joka haluaa erottua joukosta. Useat tokenit vain hypetävät koira- tai sammakkoteemaa jäljitelmää, mutta se ei ole Shiba Memu. Tekoälyä ja lohkoketju-teknologiaa hyödyntävä projekti pyrkii luomaan omavaraisen markkinoinnin voimanpesän.

Noin 85 % miljardista SHMU-tunnuksesta on saatavilla ennakkomyynnissä, sillä tiimi pyrkii tarjoamaan varhaisille tukijoille mahdollisuuden.

Projektin toiminnan kannalta strategia on yksinkertainen: napauta tekoälyn kojelautaa luodaksesi suurimman AI-meemin. Alusta käyttää luonnollisen kielen käsittelyä, ennakoivaa analytiikkaa, tunteiden analysointia sekä kuvan ja videon tunnistusta.

Tällä Shiba Memu pyrkii räätälöimään kaikki markkinointimahdollisuudet edistämään alkuperäistä SHMU:ta ja tuomaan sen markkinoille 24/7.

Toisin kuin useimmat meemimerkit, tämän projektin yhteisön vetovoiman odotetaan olevan riippumaton uutistapahtumien ja vaikuttajien toiminnan aiheuttamasta satunnaisesta hype’stä. Monet meemimerkit ottavat tämän tyyppisen lähestymistavan sitoutumiseen, ja tuloksena on valtava mielialan vaihtelu – hinta, joka vaikuttaa julkkisten validointiin.

Pitäisikö sinun ostaa Shiba Memu, kun ennakkomyynti lähestyy loppuaan?

Analyytikot ovat eri tavoin ennustaneet, että Bitcoin on viidennen härkämarkkinoiden kynnyksellä. Yksi ennuste on, että BTC voi saavuttaa 125 000 dollaria vuoden 2024 loppuun mennessä.

Sijoittajat, jotka ovat tietoisia siitä, että kryptomarkkinat ovat edelleen villit markkinat, mutta niillä on suuria sijoitusmahdollisuuksia, ottavat kantaa. Meemikolikot nousevat uudelleen pintaan tämän näkemyksen ja valtavien tekoälyosakkeiden ennusteiden keskellä, ja Shiba Memu voi osoittautua yhdeksi läpimurto-ennakkoprojekteista.

Mikä on hankkeen vetovoima? Kuten todettiin, se voi olla Shiba Memun tuore lähestymistapa memenomiikkaan ja ylimääräinen haltijan kannustinkerros. Panoksen ja likviditeetin tarjoamisen lisäksi haltijat voivat hyötyä deflaatiomekanismista, jota täydennetään SHMU-poltto-ohjelmalla.

SHMU-hinta voisi siis hyötyä massiivisesta ostopaineesta heti, kun se tulee voimaan suurissa kryptopörsseissä. Etenemissuunnitelman mukaan (pääsy tästä) tämän pitäisi olla vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Mutta Shiba Memu voisi olla loistava ostos tänään, koska alhaiset ennakkomyyntihinnat ovat linjassa mahdollisten parabolisten voittojen kanssa, jos krypto siirtyy härkämarkkinoille odotetusti.

Tämä kuponen myyntitarjous on tällä hetkellä vain kolmen päivän lähtölaskenta – eli mahdollisuus ostaa ennakkomyyntihinnoilla päättyy 31. lokakuuta.

