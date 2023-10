Kun Bitcoinin hinta ylitti 30 000 dollarin tason, optimismi ryömi takaisin kryptovaluuttoihin. Vaikka voitot ovat laajalle levinneitä koko sektorilla, meemi kryptovaluutat ovat olleet suurimmat edunsaajat. Shiba Memu, tuleva meemimerkki, on houkutellut sijoittajia ennen debyyttiään. Yli 4,1 miljoonalla dollarilla kerätyllä Shiba Memu on kiistatta yksi vuoden 2023 parhaista ennakkomyynneistä. Sijoittajilla on nyt tuntikausia aikaa ostaa token ennen kuin ennakkomyynti sulkeutuu.

Parempi meemitunnelma tuottaa laajaa hyötyä

Johtava meemien uudelleensyntyminen on PEPE, kryptotunniste, joka sai yli 10 000 % nousua tämän vuoden julkaisun jälkeen. PEPE on noussut 57 % viime viikolla, ja se on johtava nouseva 100 parhaan kryptovaluutan joukossa.

Dogecoin, markkina-arvoltaan johtava meemimerkki, on noussut yli 8 %. Shiba Inu on kaksinumeroisessa nousussa. Floki Inu, toinen meemi kryptovaluutta, on noussut 41 % viime viikolla.

Meemimerkkien kasvun odotetaan jatkuvan markkinaparametrien mukaan. Markkinoiden tunnelmaa arvioiva Fear and Greed -indeksi on tällä hetkellä 68:ssa, ahneus -vyöhykkeellä. Tämä osoittaa, että meemimerkkien ruokahalu on vahvaa ja saattaa jatkaa tokeneiden hintojen nostamista.

Positiivisen tunnelman paluu on plussa Shiba Memun kaltaisten meemiprojektien käynnistämisessä. Tunnelma lisää spekulaatioita Shiba Memun ympärillä ja voi tarjota alustavan sysäyksen listaamisen jälkeen.

Tietoja Shiba Memusta

Shiba Memu on kunnianhimoinen meemien kryptoprojekti, jonka tavoitteena on sulauttaa lohkoketju ja tekoäly. Tekoälykulma on ollut houkutteleva, sillä tekniikan odotetaan tekevän Shiba Memun kestävän. Kestävän kehityksen painopiste on ratkaiseva tekijä Shiba Memulle sen vähäkäyttöisistä tuotteista.

Projekti käyttää tekoälyä markkinoidakseen itseään verkkoalustoilla. Shiba Memu voi kirjoittaa oman PR-kopionsa ja käynnistää markkinointistrategioita vallitsevan tunteen perusteella. Projekti myös oppii koko ajan hyödyntäen viimeisintä luovaa markkinointia saadakseen vetovoimaa.

Tekoäly on myös sosiaalinen työkalu Shiba Memulle ja sen yhteisölle. Projektissa on tekoälyn kojelauta, jossa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. He voivat esittää tekoälylle kysymyksiä ja saada palautetta ja reaaliaikaisia päivityksiä markkinointitoimista. Korkea sitoutuminen luo Shiba Memulle uskollisen yhteisön ja auttaa sen hinnan löytämisessä.

Shiba Memun ennakkomyynti ja hintaennuste

Shiba Memulla oli erittäin ainutlaatuinen ja onnistunut ennakkomyynti. Shiba Memun lähtöhinta on 0,011125 dollaria, ja sen arvo on nyt 0,037450 dollaria. Jatkuvat hinnankorotukset ovat johtuneet hankkeen tokenomiikasta. Tokenomiikka mahdollistaa SHMU:n kasvun joka päivä klo 18.00 GMT. Sijoittajat, jotka ostivat tunnuksen aikaisin, saavat arvokkaampia tokeneita.

Shiba Memun hinnankorotukset antavat merkille meemitunnelmaa. Odotetusti sijoittajat odottavat Shiba Memun nousevan jopa 10-kertaiseksi pörssiin listautuessaan. Listautuminen alkaa vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, mikä tarkoittaa, että Shiba Memu voi päättää vuoden yli 0,3 dollarissa.

Vaikka ennuste on spekulatiivinen, se on realistinen Shiba Memun houkutteleman kysynnän perusteella. Myös PEPE:n kaltaiset meemit ovat saavuttaneet samanlaisen virstanpylvään, mikä tekee tapauksesta saavutettavissa. Tulevaisuudessa SHMU-voitot voivat olla yli 10-kertaisia, koska se vapauttaa arvoa muiden ominaisuuksien, kuten panostamisen, avulla.

Pitäisikö sinun ostaa Shiba Memu tänään?

Shiba Memun viimeinen ennakkomyyntipäivä on tänään. Tästä eteenpäin token on suunnitteilla pörssiin listautuvaksi. Historialliset trendit osoittavat, että tokenit vapauttavat kysyntää ja kokevat voimakasta spekulaatiota heti listautumisen jälkeen.

Sijoittajat, jotka haluavat hyötyä Shiba Memun alkuperäisestä hintaliikkeestä, voivat ostaa tokenin nyt. Tämä antaa heille mahdollisuuden hyötyä markkinoiden keinottelusta ja saada maksimaalista voittoa SHMU:n debytoinnissa.

