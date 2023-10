THORChainin (RUNE) hinta nousee korkealle avoimen koron ja kaupankäyntivolyymien piikkejä

THORChain (RUNE) hinta on tehnyt mahtavan härkäjuoksun viime viikkoina. Token nousi 2,86 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten elokuun 8. päivän. Se on noussut yli 290 % tämän vuoden alimmalta tasolta, mikä tekee siitä yhden maailman parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista.

RUNE-futuurien avoin korko nousee

THORChain on yksi kosmoksen suurimmista pelaajista ekosysteemi. Se on DeFi-alusta, jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa, lainata ja ansaita alkuperäisiä varojaan. Se helpottaa alkuperäisten omaisuuserien selvitystä suosittujen kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin, Ethereumin ja Avalanchen, välillä.

THORChain on tulossa suosituksi sijoittajien keskuudessa, jotka rakastavat sitä sen huomattavien tuottojen vuoksi. Uusimmat tiedot osoittavat, että useimpien kolikoiden, kuten USDT, USDC ja ATOM, yhden puolen tuotto ekosysteemissä on yli 15 %.

Tämän seurauksena monet sijoittajat ovat siirtyneet verkkoon. Lokakuussa verkko rikkoi ennätyksiä käsittelemällä yli 3 miljardin dollarin ketjun sisäisiä tapahtumia. Tämä on tärkeää, koska verkon volyymi oli 2,3 miljardia dollaria pelkästään kolmannella neljänneksellä. Se keräsi tänä aikana palkkioita 3/38 miljoonaa dollaria. Tämä tarkoittaa, että THORChain on saamassa pitoa käyttäjien keskuudessa.

Congrats @THORChain



October is officially the first $3b on chain trading volume & it entered the top 5 DEX list



Streaming swaps was the catalyst needed for adoption



Here's a few observations 🔽 pic.twitter.com/WGCOLNVLgD — TCB (@THORmaximalist) October 30, 2023

Samaan aikaan THORChainin futuurien avoin kiinnostus on hypännyt jyrkästi viime kuukausina. CoinGlassin kokoamat tiedot osoittavat, että avoin korko hyppäsi yli 53 miljoonaan dollariin, korkeimmalle tasolle sitten lokakuun 2. päivän. Suurin osa tästä avoimesta kiinnostuksesta tulee Binancelta, jota seuraa Bybit, OKX ja Bitget.

Avoin korko on tärkeä mittari, joka tarkastelee täyttämättömien positioiden määrää futuurimarkkinoilla. Korkeampi avoin korkoluku nähdään positiivisena asiana kryptovaluutan kannalta.

THORChain hintaennuste

TradingView’n RUNE-kaavio

Päivittäinen kaavio osoittaa, että RUNE kryptokurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Viimeksi kolikko on hypännyt tärkeän vastustason yläpuolelle 1,966 dollariin, joka on helmikuun korkein kohta. Se on myös noussut psykologisen tason yläpuolelle 2 dollariin.

RUNE on myös ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), mikä on nouseva merkki. Relative Strength Index (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle. Samoin stokastinen oskillaattori on myös siirtynyt tähän yliostettuun pisteeseen.

Tästä syystä kolikon näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on $3,15, korkein taso 11. elokuuta viime vuonna. Vaihtoehtona on, että kolikko vetäytyy tukiin hintaan 1,96 dollaria.

