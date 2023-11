FCA myöntää PayPalille salauslisenssin toimiakseen Isossa-Britanniassa

PayPal UK Limited, verkkomaksujättiläisen Yhdistyneen kuningaskunnan haara, sai viranomaisluvan Financial Conduct Authoritylta (FCA) 31. lokakuuta. Lisenssi antaa nyt PayPalille mahdollisuuden alkaa tarjota palveluja Ison-Britannian kansalaisille.

PayPalista tulee neljäs yritys, joka saa FCA:n hyväksynnän vuonna 2023

Hyväksyntä huomattiin FCA:n kryptorekisterin äskettäisen päivityksen jälkeen, johon tuli vain neljä uutta lisäystä vuonna 2023. PayPalin lisäksi ainoat yritykset, jotka saivat samanlaisen hyväksynnän tänä vuonna, olivat Bitstamp, Komainu ja Interactive Brokers.

Yhtiön tiedottaja kommentoi uutta kehitystä toteamalla, että PayPal UK Limited on nyt valtuutettu sähköisen rahan laitos ja kulutusluottoyhtiö.

Lisäksi yhtiö pystyi rekisteröitymään kryptovaraliiketoiminnaksi, mikä mahdollisti PayPalin Iso-Britannian asiakastilien siirtämisen tälle uudelle Iso-Britannian yhteisölle PayPal Europesta 1.11.2023.

Tiedottaja lisäsi,

Muutos johtuu Britannian erosta Euroopan unionista. Tähän asti PayPal Europe on tarjonnut palveluita Iso-Britannian asiakkaille. PayPal tarjoaa edelleen asiakkaillemme samat tuotteet ja palvelut Isossa-Britanniassa.

PayPal pitää krypto-ostojen tauon vuoteen 2024 asti

Viime vuosina, tammikuun 2020 ja lokakuun 2023 välisenä aikana, Kilpailuvirasto on vastaanottanut 326 kryptorekisteröintihakemusta. Sääntelyviranomainen hyväksyi niistä kuitenkin vain 43, jolloin sen hyväksymisprosentti on noin 14 prosenttia.

PayPal oli enemmän kuin halukas noudattamaan tiukempia sääntöjä ja ilmoitti tämän vuoden elokuussa keskeyttävänsä krypto-ostokset Isossa-Britanniassa vuoteen 2024 asti.

Yhtiön tiedottaja vahvisti, että päätös on edelleen voimassa ja että rekisteröinti ei muutu. Tarkkaa päivämäärää, jolloin yhtiö poistaa tauon, ei ole vielä vahvistettu.

Mutta viranomaishyväksynnällä PayPal voi alkaa laajentaa Ison-Britannian tiimiään. Sellaisenaan se etsii ehdokkaita kymmeneen uuteen tehtävään, mukaan lukien talousrikollisuuden johtaja ja kryptorahanpesun raportoija.

FCA työskentelee tiukempien määräysten täytäntöönpanon eteen

PayPalin lupa tarjota kryptopalveluita Ison-Britannian kansalaisille tulee hallituksen pyrkiessä ottamaan käyttöön tiukempia säännöksiä alalla.

Tavoitteena on säännellä toimialaa olemassa olevan Financial Services and Markets Act -lain puitteissa, joka velvoitti kryptopörssien täyttämään uudet pääsy- ja julkistamisvaatimukset, kun ne päättävät listata digitaalisia omaisuuseriä.

Aluksi FCA:lla oli vaikeuksia saada Isossa-Britanniassa toimivia ulkomaisia yrityksiä noudattamaan sääntömuutoksia, mikä johti siihen, että se turvautui isojen sakkojen ja seuraamusten uhkiin niille, jotka eivät noudattaneet niitä.

