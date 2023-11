Safemoonin hinta putosi 50 % sen jälkeen, kun johtajat pidätettiin petossyytteiden vuoksi

Yhdysvaltain hallitus on syyttänyt SafeMoonin kryptovaluutan johtajia syytöksistä “arvopaperipetosten salaliitosta, salaliitosta pankkipetoksista ja rahanpesusta”. Safemoonin johtajien pidätys tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC)julkisti syytteet heitä vastaan keskiviikkoaamuna.

John Karonyn, Kyle Nagyin ja Thomas Smithin syytteet avattiin keskiviikkona ja korostivat Safemoonin johtajien roolia sijoittajien huijaamisessa usean miljoonan dollarin järjestelyssä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Copy link to section

Yhdysvaltain syyttäjänviraston New Yorkin itäosassa julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan sekä Karony että Smith on pidätetty. Nagy oli kuitenkin vielä vapaana lehdistön alkaessa.

Ivan J. Arvelo, New Yorkin kotimaan turvallisuustutkimuksista vastaava erikoisagentti, sanoi lausunnossaan:

“Kuten väitetään, SafeMoonin johtajat kasvattivat yrityksensä arvoa yli 8 miljardiin dollariin, mutta sen sijaan, että he olisivat palkitaneet asiakkaitaan luvatusti, heidän kyltymätön ahneutensa sai heidät käyttämään miljoonia dollareita omiin ylellisiin haluihinsa. Nykyään mikään luksusajoneuvo tai rönsyilevä kiinteistö ei voi suojella heitä tällaisten rikosten seurauksilta.”

Aiemmin SEC oli syyttänyt Safemoonin luojaa Kyle Nagya, toimitusjohtaja John Karonya ja teknologiajohtaja Thomas Smithiä petoksesta ja rekisteröimättömistä arvopaperitarjouksista.

“Syytetyt lupasivat viedä “Turvallisesti kuuhun” -tunnuksen hinnan, mutta voittojen sijaan he pyyhkäisivät pois miljardeja markkina-arvoja, vetivät hankkeesta yli 200 miljoonan dollarin arvoisia kryptovaroja ja käyttivät väärin sijoittajien varoja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. käyttää”, SEC:n valituksessa Nagya, Karonya ja Smithiä vastaan luki.

Safemoonin (SFM) hinta romahti uutisten jälkeen, ja merkki putosi yli 50 % 0,00009142 dollariin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.