Sam Bankman-Fried todettiin syylliseksi FTX-petosoikeudenkäynnissä, ja häntä uhkaa vuosikymmenien vankeustuomio

Merkittävässä juridisessa kehityksessä, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia kryptovaluuttateollisuudelle, FTX :n perustaja Sam Bankman-Fried on todettu syylliseksi kaikkiin syytteisiin 3. lokakuuta alkaneessa FTX-oikeudenkäynnissä.

Yhdeksän naisen ja kolmen miehen valamiehistön antama tuomio sisältää tuomiot kahdesta sähköpetoksesta, neljästä petoksen salaliitosta ja yhdestä salaliitosta rahanpesusta.

SBF:n tuomio korostaa ja oikeudellisia seurauksia

Tuomio annettiin alle viiden tunnin harkinnan jälkeen, mikä rajoitti korkean panoksen kokeen, jota sijoittajat, sääntelijät ja kryptovaluuttayhteisöt seurasivat tarkasti. Se merkitsee ällistyttävää armon menetystä aikoinaan huomattavalle kryptovaluuttapörssin toimitusjohtajalle, jonka nettovarallisuuden arvioitiin olevan huipussaan kymmeniä miljardeja.

Bankman-Friedin tuomio on määrä antaa 28. maaliskuuta, ja häntä voi uhata vuosikymmeniä vankilassa.

Bankman-Friedin oikeudelliset ongelmat alkoivat joulukuussa , kun hänet pidätettiin ja häntä syytettiin FTX-sijoittajien ja asiakkaiden sekä Alameda Researchin lainanantajien pettämisestä. SBF erosi FTX-salauspörssistä, kun se haki luvun 11 mukaista konkurssia marraskuussa 2022.

Hän piti koko oikeudenkäynnin ajan kiinni syyttömyydestään ja totesi, että hän ei ollut pettänyt ketään, mutta oli tehnyt virheitä valvoessaan yrityksen varoja.

Mistä Sam Bankman-Friedia syytettiin?

Syyttäjä kuitenkin esitti pakottavan kanteen Bankman-Friedia vastaan väittäen, että hän tietoisesti kavalsi asiakkaiden varoja erilaisiin menoihin, mukaan lukien luksuskiinteistöt, urheilusponsorointi ja pääomasijoitukset.

Syyttäjät jäljittelivät nämä väitetyt toimet vuoteen 2021, jolloin Bankman-Fried määräsi asiakasvaroilla ostamaan takaisin kilpailevan kryptopörssin Binancen omistamia FTX-osuuksia. Tämä päätös johti lopulta rahan lainaamiseen FTX-asiakkailta kaupan helpottamiseksi.

Hedge fund Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison todisti oikeudenkäynnissä ja korosti vastaajan roolia asiakasvarojen käytön määräämisessä huolimatta hänen varoituksistaan mahdollisista seurauksista.

Vastauksena näihin väitteisiin Bankman-Fried väitti, että hän luotti valittuihin johtajiinsa yritysten toiminnan johtamiseen. Samaan aikaan hän keskittyi monien miljardien dollarien valtakuntansa muihin näkökohtiin, mukaan lukien sääntelyn lobbaukseen.

Yksi Bankman-Friedin oikeudenkäynnin vahingollisimmista puolista oli hänen oma todistus. Syyttäjä Danielle Sassoonin suorittaman tiukan ristikuulustelun aikana hän väitti toistuvasti, ettei muistanut kriittisiä yksityiskohtia ja lausuntoja, mikä saattaa heikentää hänen uskottavuuttaan. Sassoon käytti Bankman-Friedin omia sanoja, mukaan lukien haastattelut, jotka hän antoi FTX:n romahduksen jälkeen, osoittaakseen petoksen mallin.

Sam Bankman-Fried aikoo valittaa tuomiosta

Bankman-Friedin asianajaja Mark Cohen ilmoitti, että hänen asiakkaansa valittaa tuomiosta, pitäytyen syyttömyytensä ja vannoen jatkavansa voimakasta taistelua häntä vastaan esitettyjen syytteiden kanssa.

Miten SBF:n tuomio vaikuttaa kryptomarkkinoihin?

Aivan kuten Delta Blockchain Fundin kumppani Kavita Gupta oli todennut, SBF:n kokeilu voisi auttaa tuomaan lisää sääntelyn selkeyttä kryptoon. Syyllisellä tuomiolla on epäilemättä merkittäviä vaikutuksia kryptovaluuttateollisuuteen.

Bankman-Friedin FTX oli yksi suurimmista kryptokaupan pörsseistä, ja se oli tehnyt korkean profiilin sijoituksia, kuten palkannut Tom Bradyn ja Larry Davidin kaltaisia julkkiksia pörsseihin. Hänen hyväntekeväisyystyönsä ja teollisuuden sääntelyn puolestapuhuminen ovat myös vaikuttaneet hänen julkisuuteensa.

FTX:n, Alamedan ja niiden tytäryhtiöiden kaatuminen CoinDesk-artikkelin jälkeen, joka paljasti heidän tiiviisti toisiinsa liittyvät toiminnot, aiheutti kuitenkin shokkiaaltoja teollisuudelle.

John J. Ray III, FTX:n uusi toimitusjohtaja, käsitteli romahduksen taloudellisia seurauksia ja totesi, että FTX:n asiakkaat eivät ehkä saa täysin takaisin varojaan. Hän luonnehtii väitettyjä rikoksia yksinkertaiseksi kavallukseksi ja korosti valvonnan ja sääntelyn tarvetta kryptovaluuttasektorilla.

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams, joka puhui oikeustalon ulkopuolella, luonnehtii Bankman-Friedin toimintaa merkittäväksi talouspetoksiksi ja korruptioksi ja korosti, että tällaisella väärinkäytöksellä ei ollut sijaa kryptovaluuttateollisuudessa.

Syyllinen tuomio toimii varmasti varoituksena mahdollisille huijareille, mikä osoittaa, että heidän toimintansa ei ole lain ulottumattomissa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.