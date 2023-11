Englannin keskuspankki julkaisee stablecoin-sääntelysuunnitelmia osana Britannian muuttamista kryptokeskukseksi

Englannin keskuspankki (BOE), Yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankki, julkaisi äskettäin suunnitelman vakaiden kolikoiden sääntelemiseksi ja astua askeleen lähemmäksi riittävien sääntöjen tarjoamista laajemmalle kryptoteollisuudelle.

Sekä BOE että maan talousvalvontaviranomainen Financial Conduct Authority (FCA) aikovat noudattaa sääntöjä, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus julkaisi viime viikolla varmistaakseen digitaalisen omaisuuden sektorin asianmukaisen valvonnan.

Iso-Britannia haluaa olla seuraava suuri kryptokeskus

Kyseisessä ehdotuksessa sanottiin, että maa näkee pian säännökset fiat-valuutoilla taattuja vakaita kolikoita varten. Säännösten odotetaan astuvan voimaan joskus vuoden 2024 alussa.

Ison-Britannian hallituksen paperin mukaan Englannin keskuspankin odotetaan säätelevän systeemisiä stabiileja kolikoita, kun taas FCA jatkaa laajempien kryptomarkkinoiden hallinnasta.

Ison-Britannian pääministeri Rishi Sunak ilmoitti myös haluavansa maasta kryptokeskuksen. Jos näin on, maa voisi liittyä Singaporen, Hongkongin ja Dubain kaltaisten joukkoon yhtenä maailman halutuimmista kryptokohteista.

Tämän tason saavuttamiseksi Yhdistynyt kuningaskunta vaatii kuitenkin ensin selkeiden sääntöjen käyttöönottoa kryptoyrityksille ja itse digitaalisille varoille.

Nämä ovat tavoitteet, joihin maan rahoituslaitosten ja sääntelyviranomaisten on ensin keskityttävä. Lisäksi koska EU ja Japani ovat yrittäneet ottaa käyttöön samanlaisia säännöksiä, Yhdistyneellä kuningaskunnalla on kilpailijoita.

Tietoja stablecoin-säännöistä

Uuden lehden mukaan Englannin keskuspankki aikoo keskittyä vain vakaisiin kolikoihin, joilla on Ison-Britannian punta.

Tämä selitti Prudential Regulations Authorityn (PRA) kirjeessä, jossa todettiin, että tartuntariskit olisivat pienemmät pankin sääntelemissä systeemisissä maksujärjestelmissä käytettäville stabiileille kolikoille kuin vaihtoehdoille, kuten sähköiselle rahalle tai muille säännellyille stabiileille kolikoille, joita Kilpailuvirasto kaappaa. järjestelmä.

FCA vahvisti myös, että jokainen, joka haluaa laskea liikkeeseen uuden stablecoinin, tarvitsee ensin luvan sääntelyviranomaiselta, ennen kuin heidän vakaakolikansa alkavat liikkua Isossa-Britanniassa tai sieltä pois. Lehti lisäsi, että liikkeeseenlaskijat voivat pitää korkotulot ja takausomaisuuden tuoton.

FCA kuitenkin huomautti:

Olemme tietoisia siitä, että tämä voidaan kokea epäreiluksi kuluttajia kohtaan, jos korot pysyvät edelleen korkeina ja nousevat merkittävästi (kun otetaan huomioon, että säänneltyjen stablecoin-takuomaisuuserien odotetaan olevan suojattu asiakkaan omaisuuksina).

Kun Iso-Britannia ja muut mainitut maat yrittävät edelleen tarjota toimivan sääntelykehyksen ja lopulta laillistaa kryptoteollisuuden, Yhdysvalloissa ei ole vielä tehty tällaisia ponnisteluja, minkä vuoksi maa on jäljessä monista maista maailmanlaajuisesti..

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.