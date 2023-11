PayPalin osakekurssiennuste: näkymät sen siirtyessä kasvusta arvoon

PayPalin (NASDAQ: PYPL) osakekurssi on kokenut voimakkaan paluun sen jälkeen, kun se julkaisi viime viikolla vahvan tulosraportin. Osakkeet nousivat maanantaina korkeimmilleen 56,25 dollariin, noin 12,12 % tämän vuoden alimmasta pisteestä. Äskettäisestä hypystä huolimatta osakkeet ovat pudonneet yli 80 % kaikkien aikojen ennätyksestä.

Ei rakastettu ja aliarvostettu

Wall Streetin sijoittajat eivät rakasta PayPalia ja muita suosittuja fintech-osakkeita, kuten Affirm ja Block. Yritykset ovat joutuneet kovaan paineeseen siirtyessään kasvusta arvoon. He kokivat voimakasta kasvua pandemian aikana, kun yhä useammat ihmiset omaksuivat verkkokaupan.

PayPal kohtaa myös kovaa kilpailua, erityisesti Apple Pay -tuotteen kanssa, jota käyttää yli 500 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa. Myös sen suhteellisen uudemmat yritykset, kuten kryptovaluutat ja Buy Now Pay Later (BNPL), käyvät läpi vastatuulen.

PayPal on kuitenkin edelleen hyvä yritys, jolla on vahva kilpailuetu. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yrityksellä on yli 428 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa. Se irtisanoi noin 3 miljoonaa käyttäjää vuosineljänneksen aikana, kun taas asiakaskohtaiset transaktiokustannukset nousivat.

PayPalin maksujen kokonaismäärä nousi 15 prosenttia 387,7 miljardiin dollariin, kun taas sen merkkimaksujen määrä kasvoi 6 prosenttia. Transaktiotulot kasvoivat 7 prosenttia 6,7 miljardiin dollariin, kun taas arvonlisäys kasvoi 25 prosenttia 764 miljoonaan dollariin.

Nämä tulokset yhdistettynä harvennusmarginaaleihin tarkoittavat, että yritys ei kasva yhtä nopeasti kuin ennen. Siitä huolimatta yritykseen sijoittamista voidaan perustella. Sillä on vahva tase ja se palauttaa aktiivisesti rahaa osakkeenomistajille takaisinostoilla.

Yhtiö on hyödyntänyt alhaista osakekurssia hankkiakseen osakkeita yli 4,4 miljardin dollarin arvosta. Tämän seurauksena ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on pudonnut 1,08 miljardiin, kun se vuonna 2021 oli 1,18 miljardia.

PayPalista on tullut melko aliarvostettua. Sen PE-kerroin on 9,66, mikä on pienempi kuin S&P 500:n 18,62. PayPalilla on myös eteenpäin suunnattu EV EBITDA:lle ja eteenpäin P/S, vastaavasti 8,18 ja 2,04. Kaikki nämä mittarit ovat paljon pienempiä kuin sen historialliset luvut.

https://www.youtube.com/watch?v=65hKzr_USTw&pp=ygULcGF5cGFsIGNuYmM%3D

PayPalin osakekurssiennuste

TradingView:n PYPL-kaavio

1D-kaaviossa näemme, että PYPL:n osakekurssi on muodostanut laskevan trendin muutaman viime kuukauden aikana. Osakkeet ovat muodostaneet laskevan kanavan, joka näkyy sinisellä. Äskettäinen elpyminen tapahtui sen jälkeen, kun osake testasi uudelleen kanavan alapuolen.

Se on nyt siirtynyt hieman alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas volyymi on siirtynyt sivuttain. Se on siirtynyt takaisin regressiokanavan keskiviivalle.

Siksi uskon, että PayPal-osakkeilla on pitkän aikavälin arvoa. Äskettäisestä toipumisesta huolimatta tekniset tiedot viittaavat siihen, että se ei ole vielä kunnossa.

Sen sijaan suosittelen ostamista, jos se ylittää resistanssin 57,35 dollarilla ja alkuperäinen voitto on kanavan yläreuna 70 dollarilla. Tauko tämän tason yläpuolella vahvistaa nousutrendin ja testaa uudelleen avainpisteen 76,53 dollarissa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.