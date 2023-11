Digitaalisten omaisuuserien sijoitustuotteet kirjasivat viime viikolla kuudennen peräkkäisen viikon sisäänvirtauksia. Samaan aikaan Bitcoin nousi yli 35 000 dollariin, vaikka jotkin altcoinit ylittivät lippulaivan kryptovaluutan.

Memecoin-maailmassa huippukoirien ja sammakoiden vauhti kiihtyi, ja Binancen Memecoin (MEME) -listaus lisäsi sijoittajien kiinnostusta. Analyytikko sanoo myös, että krypto ja osakkeet voivat olla valmiita Joulupukin ralliin.

Miksi tämä voisi olla kriittistä Memeinatorille (MMTR), uudelle meemikolikkoprojektille, joka todennäköisesti herättää paljon huomiota ennen odotettua kryptorallia?

Kryptosijoitustuotteet saavuttivat 6. peräkkäisen viikon sisäänvirtaamisesta

Digitaalisten omaisuuserien sijoitustuotteisiin on tullut institutionaalista rahaa, ja viikoittaiset tulot ovat nyt kuuden viikon positiivisessa putkessa. Salausomaisuussijoitusyhtiö CoinSharesin mukaan viime viikolla eri tuotteisiin virtasi yhteensä 261 miljoonaa dollaria, mikä nosti vuotuisen kokonaissumman 767 miljoonaan dollariin ja ylitti vuonna 2022 kirjatun 736 miljoonan dollarin.

Bitcoin ja Ethereum, jälkimmäinen, joilla oli eniten virtaa viime viikolla, 17,5 miljoonaa dollaria, johtavat suurikortisia vaihtoehtoisia kolikoita tässä suhteessa.

Kun markkinat vahvistavat edelleen nousevia näkymiä, analyytikko on viitannut mahdolliseen “joulupukin” puristamiseen.

Sijoitusyhtiö Matrixportin kryptotutkimuksen ja strategian johtaja Markus Thielen liittää yllä olevan näkemyksen erilaisiin makrotapahtumiin. Alustan tänään julkaisemassa raportissa mainitaan kolme makrotekijää: Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lyhytaikaisten velkojen liikkeeseenlasku, Fedin korkopolitiikan muutos ja työmarkkinoiden viileneminen.

Tämä harkinta ja hellittämätön mielipide ensimmäisen Bitcoin ETF:n vaikutuksesta Yhdysvaltain markkinoille voivat olla täydellinen resepti myrskyisälle härkämarkkinoille.

The Memeinator: meemiprojekti, jolla on tehtävä

Memeinator on uusi tekoälyyn liittyvä meemiprojekti, jonka tavoitteena on hallita markkinasegmenttiä apuohjelman avulla, joka paljastaa useimpien nykyisten meemikolikoiden hyödyttömyyden.

Projekti vihjaa deflaatiomerkkimekanismiin, joka toimii MMTR-tokenilla ja joka hyödyntää tekoälyn voimaa paitsi sitoutumiseen ja pidon säilyttämiseen, myös tarjoamaan yhteisölle muutakin kuin pelkkä hype.

Vaikka Memeinatorilla on etenemissuunnitelma, joka korostaa sen virallista julkaisua vuoden 2024 alussa, projekti näyttää osuneen sijoittajille. Vain viikkoja ennen myyntiä, tiimi on kerännyt yli 1,17 miljoonaa. Token-tarjonta on tällä hetkellä vaiheessa 5 ja myydään nopeasti loppuun.

Salaustuotteisiin suuntautuvan virran nousu viittaa siihen, että halu mahdollisesti palkitseviin jalokiviin on korkea. Jos onnistunutta ennakkomyyntiä seuraa suurempi omaksuminen rallin keskellä, todennäköisyys MMTR:n paisumisesta 1 miljardin dollarin markkina-arvoon on suuri.

Mikä todennäköisesti nostaa Memeinatorin kilpailun edelle?

Memeinatorin täytyy haastaa ja ohittaa Dogecoinin ja Shiba Inun kaltaiset lunastaakseen meemikolikoiden kruunun. Miten tämä voisi olla mahdollista? Projektin tiedote, joka on saatavilla täältä, korostaa muutamia ominaisuuksia ja tarjouksia, jotka voivat olla vieraita vanhoille meemikolikoille.

Esimerkiksi panostamisen, NFT:n ja pelaamisen integrointi tekoälypohjaisen meemipelin kautta ovat kaikki ominaisuuksia, jotka lisäävät MMTR:n yleistä vetovoimaa.

Nämä ovat merkittäviä virstanpylväitä Memeinatorille, ja tavoite murskata menneet heikot meemit ja saavuttaa miljardin dollarin markkina-arvo saattaa olla saavutettavissa. Myönnettäköön, että tämä ei ehkä ole kauan sen jälkeen, kun projektin pääverkko on käynnistetty ja token listattu huipputason kryptopörsseissä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.