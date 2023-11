Metacadella (MCADE), yhteisövetoisella pelialustalla, joka on nopeasti saamassa pitoa lohkoketjupeliekosysteemissä, on toinen tärkeä kumppanuus. Tällä kertaa se on legendaarisen DeFi Kingdomsin kanssa.

Metacade-tiimi paljasti yhteistyön 3. marraskuuta ja lupasi pelaajille uuden kokemuksen heidän tutkiessaan hajautetun rahoituksen ja Web3:n etuja.

Se on myönteinen kehitys, joka seuraa pelialustan massiivista 21 miljoonan MCADE tokenpolttoa, joka valmistui 1. marraskuuta. Tämä näyttää herättäneen lisää kiinnostusta Metacadeen, kun alkuperäisen tunnuksen hinta nousi usean viikon huipulle, mikä myös osui samaan aikaan. laajemman markkinoiden innostuksen kanssa.

Metacade yhdistää voimansa DeFi Kingdomsin kanssa

Mitä tulee peliekosysteemiin, yksi suurimmista tarinoista, jotka todennäköisesti tulevat esiin tänä vuonna, voisi olla Metacade.

Projektin onnistunut token-myynti ja verkkojulkaisu ei vain vahvistanut joukkueen sitoutumista, vaan osoittivat myös globaalin pelirahoitussektorin elpymisen.

💎 NEW PARTNERSHIP REVEALED 💎



Metacade is thrilled to join forces with the legendary @DeFiKingdoms – a true OG in the Web3 gaming world!



🚀Get ready for an extraordinary gaming experience.



🪄Explore the magic: https://t.co/Pd8OS1hoNt 🎮🌐 #DeFiKingdoms #GamingOG #Metacade pic.twitter.com/wVBh2LtGUA — Metacade (@Metacade_) November 3, 2023

GameFi-tarjonnan kehittäminen DeFi Kingdomsin avulla on Metacaden tapa kasvattaa itseään osaksi markkinaosuutta. Mahdollisesti tämä johtaa MCADE:n yhdeksi parhaista pelitokeneista pelaamisen ansaitsemiseen liittyvässä peliekosysteemissä.

Mitä DeFi Kingdoms on Metacade tarjoaa pelaajille?

No, DeFi Kingdoms on huippuketjujen välinen fantasiaroolipeli (RPG), jossa on vähän kaikkea, mikä voi tarkoittaa vain jatkoa MCADE:lle.

Retro-tyylisen RPG-pelin lisäksi DeFi Kingdoms tarjoaa hajautetun pörssin (DEX), likviditeettipoolin ja NFT:t. DeFin ja P2E:n yhdistäminen tarkoittaa, että tämä peli Klaytn-lohkoketjussa voi nähdä enemmän pääsyä kerran Metacade-alustalla.

DeFi Kingdomsissa saatavilla olevia ominaisuuksia ja tarjouksia täydentävät ja parantavat Metacaden lohkoketjuvahvuudet. Tärkeää on myös pelialustan alhainen kaasumaksu ja nopeat tapahtumat, mikä tarkoittaa, että pelaajat voivat optimoida mukaansatempaavien pelikokemusten lisäksi myös transaktioarvon P2E-ekosysteemissä.

Metacade koskettaa suuria alan toimijoita

Metacaden viimeisimmät kumppanuusuutiset lisäävät monia jännittäviä yhteistyösuhteita alan tärkeimpien toimijoiden kanssa, kuten sen verkkosivuilla on kuvattu.

Lokakuun alussa julkistetun Polygon Labs -kumppanuuden lisäksi alustan matkalla huippupeliverkostoksi on tapahtunut muitakin maamerkkejä. Niihin kuuluvat sopimukset pelistudion Metastudion, Sandbox-pelien rakentajan DefinityLegendin ja digitaalisten omaisuustuotteiden alustan Metafuse kanssa.

Kaikki nämä ovat tapahtuneet ennen tai pian sen jälkeen Metacaden odotettua verkkojulkaisua, joka näki myös MCADE-listan Uniswapissa, BitMartissa ja Bitgetissä muiden kryptopörssien joukossa.

Sillä välin on suunnitelmia integroida ja tehdä yhteistyötä monien muiden pelistudioiden ja -palveluntarjoajien kanssa, koska sen tavoitteena on tuoda lohkoketjupelaaminen valtavirtaan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.