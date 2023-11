Memecoin ($MEME) toivotti kuukauden tervetulleeksi nousevalla asenteella ja nousi valtavasti 2 500 % 3. marraskuuta, kun useat kryptovaluuttapörssit, mukaan lukien Binance, lanseerasivat altcoinin. Vaikuttavassa rallissa sen huippu oli 0,0245 dollaria.

$MEME ei kuitenkaan voittanut 0,029 dollaria, mikä katalysoi villejä hintaliikkeitä. Sen kauppa käytiin 0,02652 dollarissa painohetkellä 5,16 %:n laskun jälkeen viimeisen päivän aikana.

MEMEn 24 tunnin kaavio Coinmarketcapissa

Memecoinin pitäisi ylittää 0,029 dollaria ennättääkseen vakaat rallit. Samaan aikaan sen viimeisin korjaus tulosti laskevan trendiviivan, jota MEME ei ole onnistunut valloittamaan kolme kertaa viimeisen 48 tunnin aikana. Tämä viittaa myyjien määräävään asemaan.

MEME saattaa laajentaa korjauksiaan, kunnes se sementoi laskeutuvan kolmion esteen. Siitä huolimatta altcoin on edelleen alttiina markkinoiden laajuisille vaihteluille.

Samalla kun Memecoin yrittää toipua korjaavasta asenteestaan, markkinatoimijat etsivät edelleen seuraavaa 100-kertaisesti nousevaa kolikkoa markkinoilta, ilmeisesti uusista projekteista, mukaan lukien ennakkomyynnissä olevat, jotka houkuttelevat vaikuttavia sijoituksia.

Shiba Memu on yksi nousevista rahakkeista teemakohtaisilla kryptovaluuttamarkkinoilla. Projekti on saanut noin 4,5 miljoonaa dollaria krypto-harrastajilta muutaman viime kuukauden aikana. Tämä vahvistaa sijoittajien luottamuksen Shiba Memua kohtaan ja esittelee altcoinin voimavarana, jolla on merkittävää potentiaalia.

Miksi harkita Shiba Memua (SHMU)

Shiba Memu esittelee itsensä eri tavalla kuin muut koira-aiheisen maailman tokenit. Se hyödynsi meemikolikoiden villitystä ja lisääntyviä tekoälyn harrastajia. Shiba Memu yhdistää erilaisia tekniikoita varmistaakseen huippuluokan käytettävyyden ja paremman tuoton.

Lisäksi Shiba Memun tuleva kehityssuunta heijastelee todennäköisesti hintamuutoksia yleisessä kryptotilassa. Analyytikot ovat edelleen nousevia Bitcoinin ja altcoinien suhteen.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto Rover luottaa BlackRockin Bitcoin -pörssissä noteerattu rahasto on katalysaattori, jonka digitaalisten kolikoiden on noustava pilviin. Hän uskoo, että johtava krypto voi nousta kuuden peräkkäisen kuukauden ajan, kun SEC sytyttää BTC ETF:n.

Laajapohjainen ralli tarkoittaa valtavan rahan virtaamista kryptovaluuttamarkkinoille. Optimistiset tapahtumat, mukaan lukien liittovaltion ja Bitcoinin puolittaminen, tukevat digitaalisten kolikoiden pitkän aikavälin nousutrendejä.

Altcoinit, joilla on lupaava tulevaisuus, mukaan lukien SHMU, saattavat nousta pilviin tällaisen kehityksen keskellä. Voit oppia lisää Shiba Memusta heidän verkkosivuillaan.

