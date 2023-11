BTC-kuvio on hyvä uutinen OKB:lle, Huobi Tokenille, Cardanolle, Chainlinkille, Solanalle

Bitcoin on palannut. Sen hinta nousi viime vuoden korkeimmalle tasolle, 37 000 dollariin, kun kysyntä jatkoi nousuaan. BTC-hinta nousi yli 137 % vuoden 2022 alimmasta pisteestä. Tämän seurauksena kaikkien kryptovaluuttojen markkina-arvo on lähes 1,4 biljoonaa dollaria. Tämä trendi on johtanut useimpien kryptovaluuttojen, kuten OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano ja Solana, nousuun.

Miksi Bitcoinin hinta nousee

Copy link to section

Bitcoinin hinnan nousuun on useita syitä. Ensinnäkin viimeisin uutinen oli Bloombergin raportti, joka sanoi, että mahdollinen Bitcoin ETF:n hyväksymisikkuna oli avautunut. Blackrockin, Franklin Templetonin ja Invescon hyväksyntäikkuna avautui torstaina. Analyytikot odottavat, että hyväksyntä tapahtuu tammikuun 10. päivään mennessä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Toiseksi Bitcoinin hinta nousee jyrkästi, kun futuurien avauskorko nousee. Tiedot osoittavat, että avoin kiinnostus CME:tä kohtaan on hypännyt 100 000 BTC:hen ensimmäistä kertaa ennätysten aikana. Kaiken kaikkiaan Bitcoin-futuurien avoin korko nousi torstaina 15,9 miljardiin dollariin, mikä on korkein kohta sitten viime vuoden huhtikuun 7. päivän. Suurin osa tästä avoimesta kiinnostuksesta on Binancessa, CME:ssä, OKX:ssä ja Deribitissä.

CME Futures Open Interest just surpassed 100,000 BTC for the first time ever pic.twitter.com/9Kq8LZC2dF — Will (@WClementeIII) November 8, 2023

Kolmanneksi BTC hinta on noussut, koska Federal Reserve. Pankki piti viime viikolla tekemässään päätöksessä korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa. Se jätti myös oven auki uusille koronnostoille. Useimmat analyytikot uskovat kuitenkin, että pankki ei nosta korkoja uudelleen.

Tämän seurauksena amerikkalaiset osakkeet ovat nousseet jyrkästi, kun taas joukkolainojen tuotot ovat laskeneet. 10 vuoden ja 30 vuoden joukkolainojen tuotto laski 4,54 prosenttiin ja 4,6 prosenttiin. Ero 10 ja 2 vuoden välillä on pudonnut miinus 44,58:aan. Useimpina aikoina Bitcoin pärjää hyvin, kun joukkovelkakirjalainojen tuotot putoavat.

Lisäksi Bitcoinin hinta on hypännyt huhtikuussa tapahtuvan puolittuvan odotusten vuoksi. Bitcoin pärjää hyvin ennen puolittuvaa tapahtumaa, koska se vähentää tarjontaa.

Mikä tärkeintä, kolikko on hypännyt, koska se on vahvistanut, että se on todellinen omaisuus. Se on selvinnyt useista merkittävistä tapahtumista viimeisen vuosikymmenen aikana. Jotkut tärkeimmistä tapahtumista olivat Mt. Goxin, FTX:n, Terran, Three Arrowsin ja Celsiuksen romahtaminen. Se on menestynyt hyvin myös tässä korkean koron ympäristössä.

Altcoinit hyödyksi

Copy link to section

Bitcoinin ralli voi johtaa enemmän nousuun muille altcoineille. Chainlink (LINK) hinta hyppäsi korkeimmilleen 7,33 dollariin, mikä oli noin 50 % tämän vuoden kesäkuun alimmasta tasosta. Kolikko todennäköisesti hyötyy, koska muiden kryptovaluuttojen myötä palautuu. Se hyötyy myös tokenisaation ja hajautetun rahoituksen (DeFi) kasvusta.

Muita hyödyksi asetettuja merkkejä ovat keskitetyt ja hajautetut rahoitustunnukset (DeFi). Tokenit, kuten OKB, Huobi Token (HT) ja Uniswap (UNI), hyötyvät kryptovaluuttojen kysynnän kasvaessa. Suurin osa näistä pörsseistä on lisääntynyt viime viikkoina.

Muita altcoineja, joista voisi olla hyötyä, ovat Tron, Solana ja Cardano. Nämä rahakkeet ovat yksi suurimmista toimijoista kryptoteollisuudessa. Todellakin, Tron’s (TRX) on hypännyt korkeimmalle 0,10 dollariin ja leijuu lähellä korkeinta pistettä sitten vuoden 2021.

Samoin Solanan ja Cardanon hinnat ovat nousseet yli 50 % tämän vuoden alimmasta pisteestä. Tämä trendi todennäköisesti jatkaa nousuaan tulevina kuukausina, jos Bitcoin-ralli vahvistuu.

https://www.youtube.com/watch?v=l-N1Mb3xTi8&pp=ygUTbWljaGFlbCBzYXlsb3IgY25iYw%3D%3D

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.