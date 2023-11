Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) muodostaa laskevan eron joukkovelkakirjalainojen tuottojen laskeessa

Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) joutui tällä viikolla kovaan paineeseen, kun Amerikan joukkolainojen tuotot laskivat. Myynti jatkui perjantaina sen jälkeen, kun viimeisimmät USA:n non-farm payrolls (NFP) saivat useammat sijoittajat omaksumaan riskin. Se putosi alimmalle tasolle 105,27 dollariin, mikä on alhaisempi kuin vuoden 107 dollarin korkein taso.

Yhdysvaltain NFP-tiedot ja Fed

Copy link to section

DXY-indeksi vetäytyi viimeisimmän Federal Reserven päätöksen jälkeen. Siinä pankki päätti pitää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa. FOMC-komitea jätti sitten dorin avoimeksi koronnostolle joulukuun kokouksessaan.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Jerome Powellin pitkä lehdistötilaisuus jätti kuitenkin monet sijoittajat ennustamaan, että Fed oli lopettanut koronnostojen. Tämän seurauksena joukkovelkakirjalainojen tuotot laskivat 10 vuoden 4,52 prosenttiin ja 30 vuoden 4,7 prosenttiin.

https://www.youtube.com/watch?v=hbELmXmhJqA&pp=ygUNSmVyb21lIFBvd2VsbA%3D%3D

Myös amerikkalaiset osakkeet ovat nousussa. Dow Jones nousi yli 500 pistettä torstaina ja 165 % perjantaina. Nämä osakkeet ovat parhaimmillaan kuukausittaisessa nousussaan sitten tämän vuoden kesäkuun.

Yhdysvaltain dollariindeksin myynti jatkui sen jälkeen, kun Bureau of Labor Statistics (BLS) julkaisi heikkoja työpaikkoja. Talous loi 150 000 työpaikkaa lokakuussa, kun edellisen kuukauden lisäys oli 297 000. Tämä lisäys oli pienempi kuin mediaaniarvio 180 000.

Työttömyysaste nousi 3,9 prosenttiin, kun taas tarkkaavaisen työvoimaosuus laski 62,7 prosenttiin. Keskimääräinen tuntipalkka nousi 0,2 % ja 4,0 % edellisvuodesta.

Nämä luvut yhdessä suhteellisen heikkojen palvelujen PMI-tietojen kanssa tarkoittavat, että Federal Reserve todennäköisesti pitää korot nykyisellä tasolla vielä jonkin aikaa. Sama koskee muita keskuspankkeja, kuten Federal Reserve, EKP ja Englannin keskuspankki .

Seuraavat tärkeät tiedot on tuleva Yhdysvaltain kuluttajainflaatioraportti. Tämä raportti vahvistaa, onko inflaatio todellakin jäähtymässä, mikä on myönteinen asia.

Yhdysvaltain dollarin indeksiennuste

Copy link to section

TradingView:n DXY-kaavio

DXY-indeksi muodosti kaksinkertaisen kuvion 107,20 dollariin, mikä on laskeva merkki. Se on siirtynyt tämän kuvion pääntien alapuolelle hintaan 10536 dollaria. Päiväkaaviossa se on siirtynyt tärkeän tuen alapuolelle 105,88 dollarissa, joka on korkein swing 8. maaliskuuta.

Indeksi on myös siirtynyt alle 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon. Mikä tärkeintä, MACD on muodostanut laskevan poikkeamakuvion. Siksi Yhdysvaltain dollari-indeksin näkymät ovat laskevat, ja seuraavaksi katsottava piste on 104 dollarissa. Se tekee sen, kun se täydentää käänteisen pään ja hartioiden kuvion.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.