GBP/USD forex: signaali BoE- ja Fed-päätösten jälkeen

GBP/USD- vaihtokurssi liikkui sivuttain tällä viikolla, kun kauppiaat pohtivat Federal Reserven ja Bank of Englandin (BoE) viimeisimpiä toimia. Pari pysyi jumissa 1,2212:ssa, missä se on ollut viime päivinä. Tämä hinta on noin 7 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen.

BoE:n ja Fedin päätökset

Viikon kaksi suurinta forex-uutista olivat FOMC- ja BoE-korkopäätökset. Kuten laajalti odotettiin, molemmat keskuspankit päättivät pitää korot ennallaan. Fed jätti Yhdysvaltain ohjauskoron ennalleen 5,25–5,50 prosentin välille.

Puheessaan Jerome Powell yritti tasapainottaa lausuntoaan tulevista vaelluksista. Hän uskoo, että saapuvat tiedot, kuten työpaikat ja inflaatio, ovat tärkeitä määritettäessä, onko vaellus vai tauko.

Markkinoiden reaktio merkitsi sitä, että sijoittajat uskovat, että pankki on valmis korotuksiin. Esimerkiksi Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) vetäytyi, kun taas amerikkalaiset osakkeet ja joukkovelkakirjat nousivat. Dow Jones -indeksi hyppäsi yli 500 pistettä torstaina, kun taas joukkolainojen tuotot putosivat alimmalle tasolle sitten lokakuun puolivälin.

Englannin keskuspankki oli epämääräisempi, mikä selittää, miksi markkinaosapuolilla on vaihtelevia mielipiteitä siitä, mitä odottaa. Deutsche Bankin analyytikot uskovat, että BoE:n koronnostot ovat saavuttaneet huippunsa. Toisaalta Goldman Sachsin työntekijät sanoivat:

“Kokotason tasaisempi huippu sisältää riskin, että lisää kiristämistä tarvitaan, jos inflaatioprosessi pysähtyy, varsinkin kun työmarkkinat pysyvät kireinä. Samalla on olemassa riskit aikaisemmista leikkauksista.”

Tulevaisuudessa seuraava tärkeä katalysaattori GBP/USD-parille on tulevat USA:n non-farm payrolls (NFP) -tiedot. Reutersin tekemät ekonomistit uskovat, että talous lisäsi 150 000 työpaikkaa, kun taas työttömyysaste pysyi 3,8 prosentissa.

GBP/USD tekninen analyysi

Päiväkaavio näyttää, että GBP/USD-kurssi on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime viikon aikana. Viimeksi se on muodostanut pienen kolmion kuvion. Se on myös alle 50 päivän ja 100 päivän painotetun liikkuvan keskiarvon (WMA).

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat osoittaneet ylöspäin. Siksi parin näkymät ovat edelleen laskevat, ja alkuperäinen tavoite on 1,2030, alin piste 4. lokakuuta.

Vaihtoehtoinen skenaario on, jossa pari pomppaa ja testaa uudelleen psykologisen tason 1,2500:ssa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.