FTX-merkki nousee 78 %, koska SEC Chair sanoo, että vaihdon uudelleenkäynnistys on mahdollista

FTX Tokenin (FTT) hinta hyppäsi yli 78 % ja saavutti huippunsa 2,36 dollariin torstaina, kun laajemmat kryptomarkkinat lisäsivät maailmanlaajuista markkina-arvoa 3 %.

FTX-pörssissä kotoisin oleva altcoin oli pudonnut lähelle 0 dollaria marraskuussa sen jälkeen, kun alusta romahti ja hakeutui konkurssiin.

Hinta pysyi sen jälkeen alle 1,35 dollarin. Markkinoiden viimeisimmän optimismin ja tuoreiden FTX-uutisten myötä 24 tunnin kaupankäyntimäärät ovat kuitenkin kasvaneet. Relative Strength Index (RSI) on noussut 66:een ja liikkuvan keskiarvon konvergenssihajoaminen (MACD) merkitsee nousuvauhtia.

Miksi FTX-tunnuksen hinta nousi pilviin tänään?

FTX Tokenin hinnankorotus osui samaan aikaan Bitcoinin hypyn yli 36 800 dollarin kanssa uuden optimismin vallitessa mahdollisen spot-ETF-hyväksynnän suhteen. FTT:lle oli kuitenkin toinen todennäköinen katalysaattori – kommentit FTX:n mahdollisesta uudelleenkäynnistämisestä.

Keskiviikkona SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler kertoi CNBC:lle haastattelussa, että FTX:n uudelleenkäynnistäminen oli mahdollista, ja huomautti, että näin voisi olla, jos se tapahtuisi uuden johdon alaisuudessa ja lain puitteissa.

SEC-puheenjohtajan kommentit DC Fintech Weekissä viittasivat raportteihin, joiden mukaan kolme tarjoajaa pyrki elvyttämään konkurssiin menneen kryptoalustan. Tarjoajien joukossa on Tom Farley, NYSE:n entinen presidentti ja digitaalisen omaisuuden alustan Bullishin perustaja.

Gensler huomautti, että kaikki, mukaan lukien Farley, jotka ovat kiinnostuneita FTX:n uudelleen avaamisesta, voivat tehdä niin, jos se tehdään “lain puitteissa”.

Genslerin mukaan avain asian saamiseen on “rakentaa sijoittajien luottamus” ja tehdä kaikki vaaditut tiedot. Uuden johdon tulee myös varmistaa, että he eivät sekoita varoja ja käy kauppaa asiakkaitaan vastaan.

FTX:n romahduksen seurauksena perustaja ja entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried nostettiin syytteeseen ja todettiin syylliseksi seitsemään tiliin, mukaan lukien petokset. Samaan aikaan FTX:n konkurssitiimi on vihjannut mahdollisesta vaihdon uudelleenkäynnistämisestä velkojien kanssa sovittelutoimien yhteydessä.

