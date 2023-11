Hyviä uutisia PDD-osakekurssille Temun aktiivisten käyttäjien noustessa

Kiinalaiset verkkokauppayritykset ovat nopeasti saamassa vetovoimaa maailmanlaajuisesti. Shein, Boohoo -kilpailija, valmistautuu listautumaan pörssiin 80 miljardin dollarin kaupalla. Temu puolestaan on noussut yksi maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä. Temun suosio voisi hyödyttää sen emoyhtiötä PDD Holdingsia.

Temun käyttäjät ja liikenne kasvavat jyrkästi

Temu on maailman nopeimmin kasvava verkkokauppayritys. Googlen kokoamat tiedot osoittavat, että kiinnostus yhtiötä kohtaan on noussut tänään ennätyslukemiin. Se viittaa myös lisääntyvään kasvuun tulevina kuukausina.

Tämä kiinnostus on myös lisännyt käyttäjien kasvua. SEMRushin kokoamat tiedot osoittavat, että sivustolla vierailtiin syyskuussa 341 miljoonaa kertaa. Tämä oli kasvua heinäkuun 233 miljoonasta ja elokuun 267 miljoonasta.

Suurin osa tästä liikenteestä tulee Yhdysvalloista, Saksasta, Isosta-Britanniasta ja Meksikosta. Erityisesti keskimääräinen vierailun kesto Temussa on 13,13 minuuttia, mikä on korkeampi kuin Amazonin 12,59.

Nämä luvut tarkoittavat, että yritys kasvaa nopeasti. Se on tehnyt sen käyttämällä miljardeja dollareita markkinointiin. Olen varma, että useimmat ihmiset ovat nähneet sen digitaaliset mainokset. Monet suositut YouTube-käyttäjät ja TikTok-käyttäjät ovat myös mainostaneet sitä näyttämällä Temu-ostoksiaan.

Mikä tärkeintä, Temu tunnetaan valtavasta tuotteiden saatavuudestaan ja alhaisista hinnoistaan. Analyytikot uskovat, että yritys voi ansaita rahaa myymällä halpoja tuotteita työskentelemällä suoraan valmistajien kanssa, jotka hyötyvät sen laajasta ulottuvuudesta.

PDD-osakkeet voisivat hyötyä

Suurin Temun suosiosta hyötyvä yritys on PDD Holdings, joka tunnettiin aiemmin nimellä Pinduoduo. Temun emoyhtiö PDD on merkittävä sähköisen kaupankäynnin yritys Kiinassa. Sen yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 145 miljardia dollaria.

PDD aloitti Temun keinona toistaa menestystään Kiinassa globaalissa tilassa. Se toivoo voivansa tehdä Temusta yhtä menestyvän kuin Pinduoduo kotimarkkinoillaan. Tämä selittää, miksi Temu voi käyttää miljardeja dollareita markkinointiin.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto kasvoi 66 % vuotta aiemmasta ja oli yli 52 280 miljoonaa RMB (7,2 miljardia dollaria). Sen liikevoitto hyppäsi yli 12,7 miljardiin RMB:iin (1,5 miljardia dollaria). Tämän seurauksena sen kokonaisvoitto oli yli 1,8 miljardia dollaria.

Vaikka Temu kasvaa nopeasti, sen panos PDD Holdingsille oli melko vähäinen. Sen valtava markkinointi olikin varsin negatiivista yhtiön kannattavuuden kannalta. Yhtiön toimitusjohtaja Jun Liu sanoi lausunnossaan:

”Temu on tällä hetkellä oppimisvaiheessa. Keskitymme juuri nyt siihen, kuinka voimme soveltaa asiantuntemustamme ainutlaatuisen arvomme luomiseen. Emme keskity asemaani tai muihin taloudellisiin mittareihin tällä hetkellä?”

Temu on kuitenkin jatkossa tärkeä osa PDD Holdingsia. Se on myös hyvä suojaus inflaatiota vastaan, koska se myy suurimman osan tuotteistaan melko halvalla.

Kaikki tämä selittää, miksi PDD-osakkeella menee hyvin. Se on noussut yli 29 prosenttia tänä vuonna ja yli 468 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Ja tästä huolimatta osakkeet ovat edelleen melko aliarvostettuja. Se käy kauppaa termiini PE-kertoimella 22, mikä on alhaisempi kuin muilla nopeasti kasvavilla yrityksillä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.