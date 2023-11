Jasmy Coinin hintaennuste: Tästä syystä Japanin Bitcoin nousee huimaan

JasmyCoinin hinta jatkoi nousuaan, kun sijoittajat ilahduttivat viimeisintä Bitcoinin läpimurtoa. Kolikko nousi torstaina 0,0044 dollariin, mikä on korkein kohta sitten tämän vuoden kesäkuun. Se on noussut yli 50 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestä. Muut kryptotunnukset, kuten Mina, Pepe, Gala ja Sui, ovat myös nousseet jyrkästi viime aikoina.

Bitcoin on avaintekijä

Copy link to section

Päätekijä Jasmylle ja muille altcoineille oli Bitcoinin vahva suorituskyky, joka nousi korkeimmalle tasolle sitten toukokuun 2022. Se hyppäsi korkeimmalle 37 000 dollariin. Se on noussut lähes 50 % syyskuun alimmasta pisteestään ja 137 % viime vuoden marraskuun alimmasta tasosta. Tämä elpyminen tekee siitä yhden tämän vuoden parhaiten suoriutuvista omaisuuseristä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin onnistui nousemaan nousevan viirikuvion yläpuolelle. Hintatoimianalyysissä nouseva viiri on yksi markkinoiden positiivisimmista merkeistä. Se pysyy 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella.

Jasmy hyppäsi myös pelko- ja ahneusindeksin noustessa ahneusvyöhykkeelle 74. Useimmissa tapauksissa kryptovaluutat pyrkivät nousemaan sijoittajien ahneessa. Samaan aikaan VIX-indeksi on pudonnut 14,45 dollariin, mikä on alin piste sitten syyskuun 20. päivän. Indeksi on pudonnut yli 37 % lokakuun korkeimmasta pisteestä.

VIX-indeksi on yksi suosituimmista mittareista rahoitusmarkkinoilla. Siinä tarkastellaan S&P 500 -indeksin optioiden sijoitusta. Sen romahdus osui samaan aikaan meneillään olevan amerikkalaisen osakkeiden rallin kanssa. Dow Jones- ja Nasdaq 100 -indeksit ovat nousseet viimeisen yhdeksän päivän aikana peräkkäin. Sinänsä sijoittajat uskovat, että Joulupukki-ralli on alkamassa.

Jasmy on myös noussut viimeisimmän Federal Reserven korkopäätöksen jälkeen. Pankki päätti kokouksessaan pitää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentin välillä. Vaikka Fed vihjasi pankin jatkavan korkojen nostamista, analyytikot uskovat, että se jättää korot ennalleen joksikin aikaa.

https://www.youtube.com/watch?v=R_P8vCpJVv8

Jasmy hintaennuste

Copy link to section

TradingView:n JASMY-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että JasmyCoinin hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viimeisten viikkojen aikana. Se on noussut viime kuun alimmasta 0,0030 dollarista 0,0045 dollariin. Kolikko on siirtynyt laskevan trendiviivan yläpuolelle, joka yhdistää korkeimmat heilahtelut tämän vuoden toukokuun jälkeen.

Jasmy on ylittänyt 50 päivän ja 25 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA). Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat nousseet yliostetun tason yläpuolelle. Siksi kolikon näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on $0,0051, korkein kohta 19. toukokuuta. Jos näin tapahtuu, kolikon on noustava yli 15,81 % nykyisestä tasosta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.