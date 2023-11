Muistatko Bonkin? Solanan meemikolikon hinta on nousussa

Bonk, tammikuussa otsikoihin noussut unohdettu meemikolikko on palannut. Sen tokenin hinta nousi yli 60 % torstaina kryptovaluuttojen hypättyä. Se hyppäsi korkeimmalle 0,0000020 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden maaliskuun, ja sen markkina-arvo on yli 41 miljoonaa dollaria.

Bonk on memecoin, joka heräsi henkiin tammikuussa. Sen tavoitteena oli olla elinkelpoinen vaihtoehto suosituille meemeille, kuten Shiba Inu, Dogelon Mars ja Floki Inu. Erona oli, että se rakennettiin Solanan ekosysteemiin.

Solana oli tuolloin riskialtis kryptovaluutta, koska se oli yhteydessä FTX:n, Alameda Researchin ja Sam Bankman Friedin kanssa. Nykyään Solana on yksi tämän vuoden parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista. Se hyppäsi korkeimmilleen 50 dollariin, mikä oli yli 325 % tämän vuoden alimman pisteen yläpuolella.

SolScanin mukaan Bonkin haltijoiden määrä on ollut mitätön. Siinä on yli 474 000 token-haltijaa. Aktiivisia omistajia on kuitenkin edelleen alle 2 300. Tämä on niin pieni luku, koska yksi Bonk-merkki vaihtaa 0,000000933984 dollaria. Kaiken kaikkiaan Bonkin markkina-arvo on yli 78 miljoonaa dollaria CoinGeckon mukaan.

Bonkin hinta on noussut, koska kryptovaluutat ovat tehneet voimakkaan paluun. Bitcoinin hinta nousi yli 37 000 dollariin, kun taas Ethereum on noussut 2 000 dollariin. Samaan aikaan myös muut meemikolikot ovat rouhineet takaisin. Taboo Tokenin hinta on noussut 10 % viimeisen 24 tunnin aikana, kun taas Memecoin (MEME) on noussut 15 %. Muut rahakkeet, kuten Milady Meme Coin (LADYS), Pepe ja Floki Inu, ovat karjuneet.

Pääsyynä tähän on se, että Federal Reserve viittasi korkojen taukotilaan tulevina kuukausina. Myös kryptopelko- ja ahneusindeksi on hypännyt ahneusvyöhykkeelle 75. Useimmissa tapauksissa kryptovaluutat nousevat jyrkästi, kun markkinoilla on ahneutta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.