Nikkei 225 -indeksi: nouseva kuvio muodostuu uuden Japanin ärsykkeen jälkeen

Nikkei 225 -indeksi on elpynyt takaisin muutaman viime päivän aikana USD/JPY-valuuttakurssin ollessa korkeimmillaan yli kolmeen vuosikymmeneen. Indeksi hyppäsi korkeimmilleen 32 700 ¥, mikä on paljon korkeampi kuin viime kuun alin 30 250 ¥. Se on lähellä vuoden huippua, 34 000 ¥.

Japani uusi ärsyke

Nikkei 225 -indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina sijoittajien siirtyessä takaisin Japanin osakkeisiin. Tämä elpyminen on osunut samaan aikaan Yhdysvaltojen osakkeiden nousun kanssa.

Dow Jones -indeksi hyppäsi korkeimmalle 34 113 dollariin, noin 5,50 % yli lokakuun alimman pisteen. Myös muut indeksit, kuten Nasdaq 100 ja S&P 500, ovat nousseet. Useimmissa tapauksissa näillä globaaleilla indekseillä on taipumus olla läheisessä korrelaatiossa keskenään.

Toinen Japanin osakkeiden tärkein katalysaattori on hallituksen päätös käynnistää uusi elvytyspolitiikka. Maan hallitus hyväksyi uuden 44 miljardin dollarin elvytyspaketin talouden tehostamiseksi.

Nämä varat tulevat uusien valtion obligaatioiden liikkeeseenlaskusta ja viime vuoden budjetin 3,9 biljoonan ylijäämävaroista. Rahat sisältävät myös lisätukea pienituloisille kotitalouksille ja verohelpotuksia.

Japanilaisten yritysten johtajat toivottavat uuden elvytyspaketin tervetulleeksi. Se kuitenkin todennäköisesti pahentaa Japanin ja sen haavoittuvan valuutan tilannetta, joka on laskenut tänä vuonna. Japanin jeni on romahtanut yli 30 prosenttia viime vuosina.

Elinkeinopaketit, erityisesti yhdysvaltalaiset, ovat auttaneet ruokkimaan inflaatiota ja taloudellisia vaikeuksia taloudessa. Osana COVID-19-vastaustaan Yhdysvaltain hallitus ja Fed painoivat biljoonia dollareita, jotka ne antoivat yksityishenkilöille ja yrityksille.

Japanin elvytys tulee aikaan, jolloin talous ei ole huonossa kunnossa. Vaikka inflaatio on noussut, se on edelleen alle vertailumaidensa, kuten Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean.

Nikkei 225 -indeksin suurin muuttaja oli Softbank. Softbankin osakekurssi on noussut yli prosentin jopa sen jälkeen, kun yhtiön WeWork haki konkurssisuojaa. Se on menettänyt yli 15 miljardia dollaria WeWorkissa. Softbankin liikevaihto oli 1,6 biljoonaa jeniä, ja sen nettotappio oli yli 931 miljardia jeniä.

Sony, joka on myös yksi suurimmista viihdeyhtiöistä, sanoi, että sen liikevaihto oli 2,8 biljoonaa jeniä ja sen liikevoitto 263 miljardia. Suurin heikkous oli sen siruliiketoiminta.

Nikkei 225 -indeksin ennuste

TradingView’n Nikkei-kaavio

Päiväkaavion mukaan Nikkei 225 -indeksi on tehnyt nousujohteisen paluun viimeisten viikkojen aikana. Se on testannut uudelleen tärkeän vastuksen 32 500 ¥, laskevan kanavan yläpuolella. Se on pysynyt 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (rsi) on liikkunut neutraalin pisteen yläpuolella.

Siksi Nikkei-indeksin näkymät ovat toistaiseksi nousevat, koska se on muodostanut laskevan levenevän kiilakuvion. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava avaintaso on 33 956 ¥, joka on tämän vuoden korkein kohta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.