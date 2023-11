Bitcoin (BTC) on edelleen huomion keskipisteenä, kun se asettaa katseensa vaikeaan 40 000 dollarin rajaan. Kauppiaat ja sijoittajat ovat seuranneet tiiviisti tämän digitaalisen lippulaiva-omaisuuden viimeaikaisia hintamuutoksia.

Kuitenkin, kun BTC aloittaa nousunsa, kasvavat huolet kaupankäynnin volyymin laskusta, mikä herättää kysymyksiä sen nykyisen rallin kestävyydestä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoinin hinnannousu

Copy link to section

18 kuukauden tauon jälkeen Bitcoin on palannut voitokkaasti 37 000 dollarin tasolle.

Ennalta arvaamattomasta luonteestaan tunnetut kryptovaluuttamarkkinat pitävät kauppiaat jälleen varpaillaan. Marraskuun ensimmäisellä puoliskolla maailman suurin kryptovaluutta koki vaikuttavan 6,6 % nousun, mikä lisäsi edellisen lokakuun huomattavaa 30 % nousua.

Bitcoinin matka 40 000 dollariin nostaa kulmakarvoja viimeaikaisten voittojen nopeuden ja suuruuden vuoksi. Vaikka jotkut näkevät tämän voimakkaana nousevana signaalina, toiset ovat varovaisempia ja pakottavasta syystä.

Bitcoinin (BTC) volyymin lasku herättää huolta

Copy link to section

Yksi tärkeimmistä kauppiaiden huolenaiheista on kaupankäynnin volyymien lasku.

Bitcoinin hinta vs. Bitcoinin treidausvolyymi. Lähde: Blockchain.com

Bitcoinin nousulle 37 000 dollariin ja yli on ollut ominaista vahvan kaupankäyntivolyymin tuen puute. Tyypillisesti voimakkaisiin hintaliikkeisiin liittyy merkittävää kaupankäyntiä, mutta näin ei ole ollut viime viikkoina.

Markkinatarkkailijat huomauttavat nopeasti, että tämä ero hinnan ja volyymin välillä voi olla punainen lippu. Vanha sanonta “osta huhu, myy uutinen” tulee mieleen, ja jotkut kauppiaat ovat varovaisia, että tämä ralli ei ehkä ole niin kestävä kuin miltä se näyttää.

Memeinator: uusi trendaava meemikolikko

Copy link to section

Vaikka Bitcoin (BTC) hallitsee kryptovaluuttamaisemaa, näyttämölle on noussut toinen haastaja: Memeinator. Tämä uusi digitaalinen omaisuus asettuu “perimmäiseksi meemikolikoksi”, kolikoksi, jonka tehtävänä on eliminoida ala-arvoisia meemejä ja hallita meemien kauppaa.

Memeinatorin lähestymistapaa tukevat tehokas markkinointi, innovatiiviset tuotelanseeraukset ja äärimmäinen toimintapeli, mikä luo pohjan sille, että siitä tulee yksi myydyimmistä meemikolikoista.

Memeinator erottuu PEPE:stä, Dogecoinista ja Shiba Inusta lupaamalla hallita meemikauppaa, mutta myös tarjota aitoa hyödyllisyyttä. Sen tavoitteena on tarjota pääsyä ja etuja uusiin tuotteisiin, kuten Memescanneriin ja Memeinator-peliin.

Huipputeknologian ja tekoälyn (AI) oivalluksia hyödyntävä Memeinator navigoi etenemissuunnitelmallaan huippusuorituskykyisen urheiluauton ketteryyden avulla, joka on valmis ottamaan alas huonommat meemikolikot.

Pitäisikö sinun sijoittaa Memeinatoriin?

Copy link to section

Kuten minkä tahansa sijoitusmahdollisuuden kohdalla, päätös sijoittaa Memeinatoriin tulee tehdä huolellisen harkinnan jälkeen, etenkin kun on kyse kryptovaluuttamarkkinoista, jotka ovat erittäin epävakaat.

On olemassa muutamia keskeisiä kohtia, jotka tulee pitää mielessä, jos harkitset Memeinatoria sijoitusmahdollisuutena sen meneillään olevan MMTR-ennakkomyyntinsä aikana.

Ennakkomyyntivaiheessa nousseen MMTR-hinnan lisäksi Memeinator on luvannut tuoda markkinoille aidon hyödyllisyyden esimerkiksi Memescannerin ja Memeinator Gamen muodossa, mikä on positiivinen näkökohta, joka vaikuttaa suuresti Memeinator-merkkien kysyntään.

Memekolikkoprojektissa on myös huipputeknologiaa, mukaan lukien tekoäly, joka on valloittanut maailman myrskyn.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.