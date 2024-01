Hedera Hashgraph DeFi TVL lähestyy ennätyskorkeutta, mutta siinä on saalis

Hedera Hashgraphin HBAR-tokenin hinta on liittynyt meneillään olevaan altcoin-sesonkiin tokenin kysynnän jatkuessa. HBAR-hinta nousi korkeimmilleen 0,9195 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 19. päivän. Se on noussut yli 155 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestään. Tämä hyppy on antanut sille yli 3 miljardin dollarin markkina-arvon.

Hederan ralli johtuu pääasiassa käynnissä olevasta Bitcoin- ja altcoin-rallista. Bitcoin nousi keskiviikkona yli 43 000 dollariin, ja jotkut analyytikot uskovat, että se voi saavuttaa 100 000 dollaria ennen ensi vuoden puolittamista. Useimmissa tapauksissa Bitcoinilla on tapana pärjätä hyvin puolittuessa ja sen jälkeen. Näimme sen tapahtuvan huhtikuussa 2021, kun kolikon arvo nousi ennätyskorkealle.

On muitakin katalyyttejä. Inflaatio on laskussa useimmissa kehittyneissä maissa, mikä lisää koronlaskujen mahdollisuutta vuonna 2024. Isossa-Britanniassa kokonaisinflaatio putosi alle 4 prosentin marraskuussa, ja on todennäköistä, että tämä suuntaus jatkuu.

Samaan aikaan on kasvava mahdollisuus, että Securities and Exchange Commission (SEC) hyväksyy spot Bitcoin ETF:n. SEC, Blackrock ja Nasdaq pitivät toisen kokouksen tällä viikolla keskustellakseen koko prosessista.

Hedera Hashgraph on myös nousussa hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteeminsä suorituskyvyn vuoksi. DeFi Llaman tiedot osoittavat, että verkon TVL on noussut yli 52 miljoonaan dollariin. HBAR-arvossa TVL on noussut 644,5 miljoonaan tokeniin, mikä on muutaman pisteen kaikkien aikojen ennätyksensä alapuolella.

Vaikka tämä on hyvä asia, Hederan DeFi-ekosysteemissä on saalis. Ensinnäkin suurin osa sen alustalle lukitusta omaisuudesta on yhdessä pääasiallisessa dApp:ssa: SaucerSwap. Hajautetun pörssin (DEX) TVL on yli 50 miljoonaa dollaria. Se käsitteli torstaina yli 653 000 dollaria.

Tämän haasteena on, että monet uudemmat lohkoketjuverkostot, kuten Base, Sui, PulseChain ja Aptos, ovat ohittaneet Hederan. Näin on, vaikka Hederalla on paljon suurempi markkina-arvo kuin kaikilla näillä verkostoilla.

Positiivisena puolena on, että ketjun mittaukset osoittavat, että Hedera Hashgraph -verkko on melko suosittu käyttäjien keskuudessa. Luotujen tilien määrä verkossa on noussut yli 2,67 miljoonaan, kun aktiivisia tilejä on 1,37 miljoonaa. Hedera on käsitellyt yli 32,7 miljardia tapahtumaa, joiden keskimääräinen aika on 1 000 tapahtumaa sekunnissa (tps).

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.