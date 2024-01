Keskitetyn ja hajautetun vaihdon harrastajien välillä on aina ollut loputonta keskustelua krypto-asioista. Kumpaan sinun tulisi luottaa kryptovarastossasi ja -kaupassasi? CEX:ien kannattajat rakastavat korkeaa likviditeettiä. Mutta kun FTX romahti ja Binance-ongelmat seurasivat, sijoittajat panikoivat. DEX:t ovat olleet pelastusköydet, mutta alhainen likviditeetti on ollut turhauttavaa. Joten mihin suuntaan? Pullix yhdistää CEX- ja DEX-maailmat. Sen ennakkomyynnissä analyytikot ovat osoittaneet 100-kertaisen voiton sen alkuperäiselle tunnukselle vuonna 2024. Perusteleeko sen ainutlaatuinen arvolupaus ennustetta?

Pullix

Jos rakastat CEX:ien tarjoamaa likviditeettiä, mutta pelkäät tietoturvapuutteita, Pullix voi olla uusi maailmasi. Ja niin myös sijoittajat houkuttelevat DEX:ien turvaominaisuudet, mutta vihaavat niiden alhaista likviditeettiä. Aloitetaan CEX-ongelmiin tarjotuista ratkaisuista.

CEX-sopimusten kanssa kohdattava ongelma on sijoittajien rahastojen turvallisuus. Jos käyt kauppaa CEX:n kanssa, annat kryptoomaisuutesi pörssin hoidettavaksi. CEX:n romahtamisen ja hyväksikäytön tapausten myötä tästä on tullut vakava huolenaihe. Pullix käyttää yksityisten avainten innovatiivista ominaisuutta, jotta käyttäjät voivat säilyttää sijoituksensa. Tämä tarkoittaa parempaa turvaa ja suojaa sijoittajien omaisuudelle.

Tietenkin Pullix on mailia edellä CEX:ää treidauskulujen ja käyttömukavuuden suhteen. Alusta tarjoaa välitysvapaata kaupankäyntiä tiukoilla eroilla, jotta se olisi taloudellista ja kannattavaa. Sitä paitsi, jos CEX-pörssien ärsyttävät KYC-protokollat ärsyttävät sinua, Pullix tarjoaa vaihtoehtoisen mallin. Alusta on jäsennelty, joten sinun ei tarvitse suorittaa KYC-vaatimuksia treidauksen käynnistämiseksi.

Enemmän DEX? Ei oikeastaan, vaikka Pullix on täysin hajautettu. Pullixin tärkein ero DEX:stä on sen runsas likviditeetti. Ajattele tätä. Pullixin käyttäjiä kannustetaan tarjoamaan likviditeettiä panostamalla, tuottoviljelyllä ja kaupankäynnillä alhaisilla maksuilla. Alusta on myös tehnyt yhteistyötä Tier 1 -pankkien kanssa syvän likviditeetin saamiseksi. Ratkaisemalla DEX-markkinoilla yleisen likviditeettihaasteen Pullixin odotetaan houkuttelevan sijoittajia. Lisäksi?

Pullix on monen omaisuuden alusta. Käyt kauppaa useilla kryptovaluutoilla ja voit hajauttaa salkkusi perinteisiin omaisuuseriin. Voit esimerkiksi tutkia osakekohteita, kuten AMC:tä tai Teslaa, tai pitää hallussaan kultaa, kun markkinat ovat myllerryksessä. Jos rakastat valuuttoja, löydät Forex-pareja Pullix-alustalta.

Haluatko lisätä kaupankäyntiuraasi tai hyödyntää asiantuntijataitojasi? Pullix sisältää AI-kaupankäyntityökaluja, jotka virtaviivaistavat kaupankäyntistrategioitasi. Kopioi kaupankäyntiominaisuuden avulla voit kopioida kokeneiden kollegoidesi kaupat välittömään tuottoon.

PLX-token: maailman ensimmäinen treidauksella ansaittava omaisuus

PLX-token on vaihtoväline Pullix-alustalla. Token on ennakkomyynnissä, ja sitä on myyty yli 3,4 miljoonaa. Jokaisen tokenin arvo on 0,044 dollaria nykyisessä kolmannessa vaiheessa.

Yksi PLX-tunnuksen jännittävistä ominaisuuksista on, että se on vaihto-ansaitseva omaisuus, maailman ensimmäinen. Käyttäjiä palkitaan kaupankäynnistä Pullix-alustalla riippumatta heidän kaupankäynnin tuloksistaan.

Käyttäjät ansaitsevat myös alustan tulojen jakomekanismista. Jokainen PLX-haltija palkitaan osuuden pörssin tuottamista voitoista.

Mikä on Pullix- ja PLX-tokenien investointipotentiaali?

Kun sijoittajat etsivät turvallisia, likvidimpiä ja korkean tuoton alustoja, Pullix voi saada nopeasti pitoa. Olemme jo todistamassa luottamuksen menetystä CEX-yhtiöihin Binance-ongelmien jatkuessa. DEX:t eivät ole olleet järkevä vaihtoehto, joten sijoittajille ei ole vaihtoehtoa. Pullix voisi vetää sijoittajia, jotka etsivät parempaa, ellei parasta vaihtoehtoa.

Sitä vastoin PLX ansaitsee lisäyksiä, kun sijoittajat pitävät Pullixia houkuttelevana. Kuten erittäin innovatiivisten alustojen tokeneista nähdään, voitot voivat olla yli 100-kertaisia. Sellaisenaan analyytikot voivat olla oikeutettuja korvamerkitsemään PLX:ää, joka on potentiaalinen suuri kasvu vuonna 2024.