Kryptohintaennusteet: Cryptex Finance (CTX), DigiByte, Oasis Network

Kryptobonanza jatkui tällä viikolla, mikä sai monet sijoittajat tuottamaan vahvaa tuottoa. Suurin osa huippunousuista oli tunnettuja pelaajia, erityisesti Solanan ekosysteemissä. Solana itse nousi jyrkästi ja siitä tuli maailman viidenneksi suurin kryptovaluutta.

Pinnan alla useat muut kryptovaluutat ovat menestyneet hyvin kryptorallin noustessa. Tässä on joitain viikonlopun suosituimpia kryptovaluuttoja, mukaan lukien Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) ja Oasis Network (ROSE).

Oasis Network | RUUSU

Oasis Networkin hinta on ollut yksi parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista tänä vuonna. ROSE, verkon token nousi korkeimmalle 0,1161 dollariin, korkeimmalle pisteelle sitten viime vuoden elokuun. Se on noussut yli 208 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

Oasis Network on hypännyt kryptobonanzan ja viimeaikaisten ekosysteemiuutisten takia. Suurin uutinen ekosysteemissä oli Mainnet Eden -päivitys, joka teki Oasis Core 23.0.x:stä toimivan.

Eden esitteli useita tärkeitä toimintoja ekosysteemissä. Esimerkiksi ekosysteemin delegaattorit voivat äänestää ketjun hallintaehdotuksista, rinnakkaisista suoritusajoista, parametriäänestyksistä ja välittömästä synkronoinnista.

ROSE-merkki on noussut avainvastustason yläpuolelle 0,086 dollariin, korkeimmalle pisteelleen helmikuun 15. päivänä. Se myös hyppäsi hieman yli avainvastuspisteen 0,1161 dollariin, joka on korkein heilahdus viime vuoden elokuussa.

ROSE on myös hypännyt yli 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat siirtyneet yliostettuun pisteeseen. Siksi on todennäköistä, että Oasis Networkin hinta jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastustuspisteen 0,15 dollariin.

Cryptex Finance | CTX

Cryptex Finance (CTX) on pienikokoinen kryptovaluutta, joka on erittäin suosittu päiväkauppiaiden keskuudessa. Sen markkina-arvo on yli 11 miljoonaa dollaria. CTX-merkki on myös osallistunut äskettäiseen krypto-härkäjuoksuun, kun se nousi vuoden alimmasta 0,69 dollarista 3,15 dollariin.

Huipussaan Cryptex Financen hinta nousi yli 385 % tämän vuoden alimmasta pisteestä. Se pysyy 50 päivän ja 25 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella. Kolikon oskillaattorit ovat siirtyneet alaspäin, suhteellinen voimaindeksi ajautuessa neutraalipisteeseen 50. Myös stokastinen oskillaattori on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle.

Kolikon pääntie on kuitenkin 3,12 dollaria, ja sen pääntie oli 1,54 dollaria. Siksi kolikon näkymät ovat laskevat, sillä myyjät tavoittelevat pääntietä 1,54 dollariin.

Digitavun hintaennuste

DigiByte (DGB) tokenin hinta oli viime aikoina yksi parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista. Se on noussut yli 56 % tämän vuoden alimmasta pisteestään ja leijuu nyt korkeimmalla tasolla sitten heinäkuun 6. päivän. Token on noussut 50 päivän ja 25 päivän EMA:n yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi on osoittanut ylöspäin.

DigiByten hinta on hypännyt tärkeän vastuspisteen yläpuolelle 0,0088 dollariin, korkeimmalle heilahtelunsa 13. marraskuuta ja 13. heinäkuuta. Siksi DGB-tunnuksen hinnan näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraavaksi katsottava taso on 0,108 dollaria, mikä on noin 20 % nykyisen tason yläpuolella. Se oli korkein heilahdus 19. huhtikuuta.

TradingView:n DGB-kaavio

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.