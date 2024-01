Kryptoyritykset tukevat poliittisia lahjoituksia

Financial Times -lehdessä julkaistun raportin mukaan kryptoteollisuus on lisännyt merkittävästi poliittista panostaan vastauksena kohonneeseen valvontaan ja sääntelypaineeseen Washingtonissa.

Huippupelaajat, kuten Coinbase, Circle ja a16z, sekä tunnettuja henkilöitä, kuten Ron Conway, Fred Wilson ja Winklevoss-kaksoset, rahoittavat aktiivisesti krypto-lainsäätäjiä ja kannattavat jumiutuneita krypto-laskuja kongressissa. Tämä poliittisen sitoutumisen nousu tapahtuu ennen tulevia presidentinvaaleja.

Krypto-aloitteiden rahoittaminen

Tällä viikolla Coinbase, Circle ja a16z lahjoittivat yhdessä 78 miljoonaa dollaria Fairshakelle, liittovaltion super-PAC:lle, joka on suunniteltu edistämään “salausta edistävää johtajuutta”. Fairshake toimii ottamalla vastaan rajoittamattomia lahjoituksia sekä yrityksiltä että yksityishenkilöiltä, mikä merkitsee merkittävää muutosta alan poliittisessa osallistumisessa.

Aiemmin kryptosektori oli käyttänyt suhteellisen pieniä summia poliittiseen toimintaan. Esimerkiksi Coinbasen vuoden lobbausbudjetin odotetaan saavuttavan vain 4 miljoonaa dollaria, ja Circle on käyttänyt julkisten hakemusten mukaan vain 760 000 dollaria vuodesta 2021 lähtien.

Washingtonin kasvava kritiikki kohtaamassa

Kryptoalan tehostetut poliittiset ponnistelut ovat vastaus yhä kriittisemmälle Washingtonin sävylle, jonka kuuluisien äänien joukossa on senaattori Elizabeth Warren, jotka vaativat tiukempia kryptosäännöksiä.

Lokakuussa Warren ja noin 100 lainsäätäjää kirjoittivat Valkoiselle talolle ja valtiovarainministeriölle kirjeen, jossa kehotettiin toimiin laitonta kryptotoimintaa vastaan ja viitattiin huoleen digitaalisiin omaisuuseriin liittyvistä kansallisista turvallisuusriskeistä.

Kansallinen turvallisuus huolenaihe

Senaattori Warren korostaa kantaansa väittäen, että “digitaalinen omaisuus luo kansallisen turvallisuusriskin”. Hän väittää, että kryptoavaruuden tiettyjen näkökohtien sääntelemätön luonne tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon rikollisille.

Jotkut kryptoalan toimijat edistävät aktiivisesti kansainvälisten rahanpesusääntöjen piittaamattomuutta, mikä lisää huolta entisestään.

Tahrautunut maine ja viranomaisvalvonta

Viimeaikaiset skandaalit, mukaan lukien FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin vangitseminen ja Binancea vastaan nostetut lakisääteiset toimet rahanpesun ja pakotteiden kiertämisen torjumisen epäonnistumisesta, ovat tuhonneet kryptosektorin maineen. Nämä tapaukset ovat lisänneet poliittista valvontaa ja alan kritiikkiä kongressissa.

Sääntelyn puutteisiin vastaaminen

Fairshake, kryptoyritysten rahoittama super-PAC, on syntynyt osittain vastauksena kongressin havaittuun toimimattomuuteen koskien krypton kattavaa sääntelykehystä.

Nykyiset kryptoyrityksille määrätyt rangaistukset ja sakot johtuvat ensisijaisesti olemassa olevien liittovaltion arvopaperi- ja rahanpesulakien rikkomisesta, mikä korostaa kattavien kryptokohtaisten säännösten puuttumista.

Etsitään yhteistä säveltä perinteisten vastustajien kanssa

Mielenkiintoista on, että jopa Washingtonin pitkäaikaiset vastustajat, kuten senaattori Warren ja pankkiala, ovat löytäneet yhteisen sävelen tarpeesta asettaa rahanpesun vastaisia velvoitteita kryptosektorille.

Joulukuussa senaattori Warren esitteli lakiesityksen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa kryptosäännökset vakiintuneiden rahoitusalan standardien kanssa.

Vaalidynamiikka

Marraskuun uhkaavat vaalit ovat yhä tärkeämpiä kryptoalan varainkeruupyrkimyksille, koska vaalien tulos voi vaikuttaa merkittävästi sääntelymaisemaan.

Orlando Cosme, asianajotoimisto OC Advisoryn perustaja ja johtava asianajaja, korostaa: “Jos demokraatit voittavat presidentinvaalit ja varsinkin jos he pyyhkäisevät myös kongressin, niin kyllä, seuraavina vuosina on melkein varmasti suuria haasteita sääntelyn näkökulmasta. “

Sääntelyn tulevaisuuden muokkaaminen

Kun kryptoteollisuus navigoi muuttuvassa poliittisessa maisemassa, se on edelleen vankkumaton sitoutumisessaan vaikuttaa digitaalisten omaisuuserien tulevaisuuteen Washingtonissa.

Alan lisääntynyt poliittinen sitoutuminen osoittaa sen päättäväisyyttä suojella ja edistää etujaan muuttuvassa sääntely-ympäristössä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.