OKX poistaa yksityisyyskolikoiden XMR-, ZEC- ja DASH-pisteparit

Salauspörssi OKX on ilmoittanut poistavansa useita yksityisyyteen keskittyviä kolikoita, mukaan lukien Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) ja Horizen (ZEN).

Muita listalta poistettavia tokeneita ovat Fusion (FSN), ketjujen välinen ekosysteemi rahoitustapahtumia varten; ZKSpace (ZKS) ZK-pohjainen kerroksen 2 ratkaisu; meemikolikon ILCAPO (CAPO) ja strukturoitujen DeFi-tuotteiden merkki PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

“Jotta voimme ylläpitää vahvaa spot-kaupankäyntiympäristöä, seuraamme jatkuvasti kaikkien listattujen kauppaparien suorituskykyä ja tarkistamme niiden listautumisvaatimukset säännöllisesti. Käyttäjiltä saadun palautteen ja OKX Token Listaing / Hiding Guideline -ohjeen perusteella poistamme listalta useita kauppapareja, jotka eivät täytä listautumiskriteereiämme”, pörssi kirjoitti 29.12.2023 julkaistussa tiedotteessa.

Erityisesti pörssi lopettaa spot-kaupankäynnin tuen KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT 4. tammikuuta 2024.. Tällä välin XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC ja ZEN-USDT poistetaan luettelosta. 5. tammikuuta 2024.

Käyttäjiä on kehotettu peruuttamaan kaikki hahmoteltuihin kauppapareihin liittyvät tilaukset ennen listauksen poistamispäivää. Jos näin ei tapahdu, vaihto peruuttaa ne automaattisesti.

Pörssi on tämän vuoksi keskeyttänyt talletukset mainituille kryptovaluutoille ja keskeyttää nostot 5.3.2024 klo 8.00 UTC.

Vaihto listalta säädösten noudattamisen painostaessa

OKX:n poistaminen yllä olevista kolikoista ei ole ensimmäinen tällainen toimenpide. Alusta on poistanut useita kauppapareja viime kuukausina, ja muutos heijastaa laajempaa pyrkimystä noudattaa kaikkia markkinoita.

Salauspörssit, mukaan lukien Binance, ovat ilmoittaneet useiden spot- ja futuuriparien poistamisesta.

Tämä on tapahtunut, koska monet kryptokaupankäynti- ja vaihtoalustat hakevat ja hankkivat lisenssejä monilla lainkäyttöalueilla. Esimerkiksi Coinbase sai äskettäin VASP-lisenssin Ranskassa, koska se aikoo laajentaa palveluitaan ja tuotteitaan EU:ssa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.