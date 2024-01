Kryptovaluutat, osakkeet ja hyödykkeet vetäytyivät perjantaina, kun useimmat sijoittajat sulkivat vuoden kirjanpitonsa. Dow Jones- ja Nasdaq 100 -indeksit laskivat yli 30 peruspistettä, kun taas kulta, hopea ja kupari laskivat vähintään 0,50 %. Samoin Bitcoin supistui 42 000 dollariin, kun taas kolikot, kuten Ethereum, Solana ja Dogecoin, putosivat yli 3%.

Tätä vetäytymistä odotetaan yleensä, koska perjantai oli vuoden viimeinen treidipäivä osakkeilla ja kryptovaluutoilla. Seurauksena oli jonkin verran myyntipaineita, kun sijoittajat sulkivat kirjanpitonsa valmistautuessaan vuoden 2024 alkuun ensi viikolla.

Tammikuun efekti on tulossa

Copy link to section

On kuitenkin todennäköistä, että kryptovaluutat ja muut omaisuuserät palautuvat tammikuussa. Tämä johtuu tammikuun vaikutuksesta tunnetusta tilanteesta, jossa varat alkavat kasvaa vuoden alussa.

Näimme tämän vaikutuksen toimivan hyvin tammikuussa 2023. Tänä aikana Solana hyppäsi noin 1,50 dollarista ja saavutti huippunsa 8 dollariin. Samoin Bitcoin nousi noin 16 000 dollarista yli 24 000 dollariin helmikuun alussa. Nämä rallit loivat pohjan vuoden vahvalle suoritukselle.

Sama kehitys tapahtui osakemarkkinoilla. Esimerkiksi Nasdaq 100 -indeksi hyppäsi tammikuun 2. päivän 10 673 dollarista 12 886 dollariin kuun lopussa. Blue-chip Dow Jones -indeksi nousi 32 497 dollarista 34 388 dollariin samalla ajanjaksolla.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tämä suorituskyky on toiminut hyvin vuosien ajan, ja 2024 tulee todennäköisesti seuraamaan samaa trendiä. Lisäksi on olemassa lukuisia katalysaattoreita maailmanlaajuisen omaisuuden suurelle nousulle tänä aikana. Ensinnäkin inflaatio on laskenut jyrkästi useimmissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän seurauksena useimmat taloustieteilijät odottavat, että Federal Reserve laskee useita korkoja vuonna 2024.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Koronleikkaukset johtavat todennäköisesti siihen, että sijoittajat siirtävät varojaan riskialttiimpiin omaisuuseriin, kuten osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin. Kahden viime vuoden aikana rahastot ovat siirtäneet varojaan vähemmän riskialttiimpiin omaisuuseriin, kuten lyhytaikaisiin valtionlainoihin.

Kryptovaluutoilla on muitakin potentiaalisia katalysaattoreita vuoden 2024 alussa. SEC:n odotetaan hyväksyvän spot-bitcoin-ETF:n, kun taas puolittaminen on vain neljän kuukauden päässä.

Memeinator hyötyy

Copy link to section

Nämä myötätuulet hyödyttävät todennäköisesti Memeinatoria, joka on yksi useista markkinoiden tulevista meemikolikoista. Tokenin tarkoituksena on hyödyntää meneillään olevaa kryptorallia, kun se valmistautuu pian julkisuuteen.

Sen luojat ovat jo keränneet yli 2,7 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisilta sijoittajilta. Verkkosivustonsa mukaan Memeinator on nyt siirtynyt 10. vaiheeseen ja sen odotetaan jatkavan aina vaiheeseen 20. asti. MMTR-tokenin hinta nousee jokaisessa vaiheessa ja voit ostaa tokenin täältä.

Ensinnäkin, kun Bitcoin ja muut suuret rahakkeet menestyivät hyvin vuonna 2023, meemikolikoilla, kuten Bonk ja Pepe, menestyivät paljon paremmin. Bonkin hinta nousi yli 1 265 %. Pepe nousi yli 350 %. Tämän seurauksena kyseiset tokenit loivat useita miljonäärejä.

Silti ennakkomyyntiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Siksi sinun tulee aina käyttää asianmukaisia riskinhallintastrategioita kohdentaessasi varoja MMTR-tokeniin. Sinun tulisi esimerkiksi sijoittaa vain sellaisiin varoihin, jotka sinulla on varaa menettää. Myös krypto-omistuksien monipuolistaminen on ensisijaisen tärkeää.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.