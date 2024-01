Vitalik Buterin jakaa päivitetyn vuoden 2024 tiekartan Ethereumille

Ethereumin tiekartassa vuodelle 2024 tulee “suhteellisen vähän muutoksia”, lohkoketjualustan perustaja Vitalik Buterin totesi X:ssä (entinen Twitter) jaetussa viestissä.

Buterin hahmottelee kuusi etenemissuunnitelmatavoitetta Ethereumille vuodelle 2024

Päivityksessään Buterin sanoo, että maailman suurimman proof-of-stake (PoS) -verkon tekninen polku tulee yhä selvemmäksi, kun keskittyminen kuuden etenemissuunnitelman virstanpylvääseen vahvistuu. Ethereumin kuusi teknistä kehitysvaihetta sisältävät yhdistämisen, ylivirtauksen, vitsauksen, partauksen, tyhjennyksen ja turvotuksen.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Vuoteen 2024 mennessä yhdistämisen jälkeinen kehitys on vahvistumassa yhden paikan lopullisuuden (SSF) ja ristikkäiskokoelman/yhteensopivuuden osalta.

“Single slot finality (SSF) rooli yhdistämisen jälkeisessä PoS-parannuksessa on vahvistumassa. On käymässä selväksi, että SSF on helpoin tapa ratkaista monet Ethereum PoS -suunnittelun nykyiset heikkoudet”, Buterin huomautti.

Ethereumin perustaja paljasti myös, että Scourge on suunniteltu hieman uudelleen, ja säätöjen tarkoituksena on “taistella taloudellista keskittymistä PoS:ssa yleensä”. Tämä koskee kahta avainaluetta – MEV:tä ja yleisiä panosten yhdistämiskysymyksiä.

Myös Vergen ympärillä on tapahtunut merkittävää kehitystä, ja Buterin odottaa lisää tapahtuvan tulevana vuonna, etenkin kun Verkle-puut lähestyvät sisällyttämistä. Muita huomionarvoisia älykkäiden sopimusten verkon teknisen suunnan näkökohtia ovat kutistunut “tilan päättyminen” ja tarkistettavat viivetoiminnot (VDF).

“Syvä krypto (esim. hämärtäminen) ja viive-salatut muistit on lisätty heijastamaan kasvavaa tutkimuskiinnostusta näitä aiheita kohtaan”, hän kirjoitti.

Ethereumin siirtyminen proof-of-work (PoW) -lohkoketjuverkosta proof-of-stake (PoS) -verkkoon syyskuussa 2022 Mergen kautta oli merkittävä virstanpylväs. PoS:lla verkon energiankulutus laski 99,9 %.

Vuonna 2023 Shanghain päivitys aktivoitiin, mikä toi lohkoketjun uudelle aikakaudelle, kun panosten nostot tulivat voimaan. Tämän merkityksellisyys oli havaittavissa koko DeFi – tilassa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.