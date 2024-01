Metacade – lohkoketju-pohjainen pelialusta näyttää sijoittuneen vakaalle vuodelle 2024, vaikka se päättyi jo viime vuoden vahvasti positiivisesti.

Katsaus siitä, miltä vuosi 2023 näytti Metacadelle

Copy link to section

GameFi-alusta aloitti julkisen betajulkaisun kanssa marraskuun viimeisellä viikolla ja päätti viime vuoden yli 26 000 pelaajalla ja krypto-harrastajalla.

Sen toimitusjohtaja liittyi äskettäin NeoTokyoCodeen toistaen projektin sitoutumista Web3- pelaamisen johtavaan asemaan. Muutamia merkittäviä pelejä, jotka ovat nyt saatavilla Metacadessa, ovat Shockwaves, Definity Legend, Great Escape ja Heroes Battle Arena.

Strategiset kumppanuudet todella määrittelivät vuoden 2023 Metacadelle. Alusta tuli yhdessä Meta Strikersin, Aether Gamesin, Meta Studion, Love Monster NFT:n, Moon Bio Studiosin ja monien muiden kanssa viime vuonna.

Ja kaikki tämä todennäköisesti jatkuu täydessä vauhdissa vuonna 2024 Metacaden tälle vuodelle esittämien kunnianhimoisten suunnitelmien mukaisesti. Lue lisää alustan tämän vuoden tavoitteista sen verkkosivuilta täältä.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Metacade tutkii AR/VR-pelaamista tänä vuonna

Copy link to section

Metacaden odotetaan esittelevän Meta Grantin – apurahaohjelman tänä vuonna Itch.io:n kautta.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Web3-yhteisö, joka on sitoutunut tuomaan lohkoketjun harrastajat ja pelaajat yhteen, käynnistää myös NFT:n (non-fungible tokens) markkinapaikan tulevina kuukausina.

Nyt kun Metacade on jo lisännyt alustalleen joukon uusia pelejä, sen seuraavan yrityksen odotetaan olevan lisätyn todellisuuden tai virtuaalitodellisuuden (AR tai VR) peleissä. Hankkeessa jatketaan strategisten kumppanuuksien etsimistä edellä mainittujen suunnitelmien toteuttamiseksi.

Pyrkiessään muuttumaan kiinteäksi globaaliksi peliekosysteemiksi Metacade on ilmoittanut sitoutuneensa tuplaamaan myös markkinoinnin.

Huomaa, että Metacade ei ole vielä täysin hajautettu autonominen organisaatio tai DAO, mutta sen tavoitteena on saavuttaa tämä virstanpylväs vuoden 2024 loppuun mennessä. Voit syventää Metacadea sen verkkosivuilla tästä linkistä.

Metacade käynnistää työpaikkalautakunnan vuonna 2024

Copy link to section

Tässä on syytä mainita, että CertiK on jo hyväksynyt Metacaden turvalliseksi ja läpinäkyväksi lohkoketjualustaksi melko perusteellisen tarkastuksen jälkeen.

Toistaiseksi käyttäjillä on useita tapoja ansaita Metacadessa sen jännittävän Play2Earn-mallin ansiosta. Mutta tämän yhteisön jäsenet voivat myös käyttää MCADE-tokeneita osallistuakseen peliturnauksiin – voittamalla voit ansaita palkintoja.

Lopuksi, Metacade myös palkitsee käyttäjiään yhteydenpidosta muiden jäsenten kanssa, arvostelujen lähettämisestä tai millä tahansa muulla tavalla alustan edistämisestä.

Tämän lisäksi Metacade ottaa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä käyttöön työpaikkakeskuksen verkkosivuillaan olevan valkoisen kirjan mukaisesti.

Sen avulla peli- ja Web3- yritykset yleensä voivat mainostaa rooleja, joihin yhteisön jäsenet voivat hakea taidoistaan ja kokemuksestaan riippuen, jotta he saavat uuden työpaikan markkinaraolla, joka heillä on ah niin kalliisti.

Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka tämä työpaikkapaneeli tulee toimimaan.

Onko $MCADE hyvä sijoitus juuri nyt?

Copy link to section

Huomaa, että kaikki Metacadessa toimii sen alkuperäisellä $MCADE-tokenilla.

Se on tällä hetkellä hinnoiteltu yli 15 % halvemmalla kuin se oli sen arvoinen ennakkomyynnissä maaliskuussa 2023. Veto voi kuitenkin olla vain mahdollisuus investoida, koska tällä alustalla on niin paljon jännittävää vuodelle 2024.

Viime vuoden lokakuussa lanseerattu uusi panospooli ja Polygonin kanssa suunnilleen samaan aikaan ilmoittama läpimurtoyhteistyö tekevät siitä houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden.

Kryptokolikko on tällä hetkellä listattu yhdessä hajautetussa pörssissä – Uniswap – ja kolmessa keskitetyssä pörssissä (Bitget, BitMart ja Coinstore).

Kryptotilan laajemmat myötätuulet, liittyivätpä se sitten Spot Bitcoin ETF:n odottavaan hyväksyntään tai Yhdysvaltain keskuspankin siirtymiseen korkojen leikkaamiseen, voivat myös hyötyä $MCADE:lle vuonna 2024.

Oletko kiinnostunut sijoittamaan Metacadeen ($MCADE)? Vieraile verkkosivustolla saadaksesi selville, miten.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.