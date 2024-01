Tezos -kurssi pysyi melko hyvin keskiviikkona kryptovaluuttojen liikkuessa sivuttain. XTZ-merkki nousi korkeimmalle 1,10 dollariin, korkeimmalle pisteelle sitten huhtikuun 19. päivän. Se on noussut yli 78 % vuoden 2023 alimmasta pisteestä, joten sen markkina-arvo on yli miljardi dollaria.

Tezosin kasvu hidastuu

Tezos on johtava lohkoketjuverkosto, joka on tunnettu merkittävistä kumppanuuksistaan. Yhtiöllä on kumppanuuksia Manchester Unitedin, McLarenin, Misfits Gamingin ja Ubisoftin kanssa.

Nämä ovat johtavia toimijoita omilla toimialoillaan. Manchester United on yksi parhaista jalkapallojoukkueista Englannin Valioliigassa (EPL), kun taas McLaren on Formula 1:n huippujoukkue. Ubisoft on yksi maailman parhaista peliyhtiöistä, kuten Assassins Creed, Avatar ja Prince of Persia.

Valtavien markkinointibudjettien vaikutuksista kryptoalan yrityksiin ollaan edelleen huolissaan. Esimerkiksi Crypto.com on luultavasti suurin mainostaja, mutta sen markkinaosuus on kaventunut. Kirjoitin äskettäin Velasista , lohkoketjuyhtiöstä, joka oli Ferrarin suurin mainostaja kaudella 2022.

Tuoreimmat tiedot osoittavat, että Tezos ei ole hyötynyt merkittävästi näistä kumppanuuksista. Sen verkkosivuilla olevat tiedot osoittavat, että sopimusten määrä sen ekosysteemissä on mennyt sivuttain viime kuukausina.

Se käsitteli yli 3,3 miljoonaa tapahtumaa joulukuussa, kun se marraskuussa oli 2,5 miljoonaa. Nämä tapahtumat ovat vaihdelleet viime vuoden helmikuun 3,9 miljoonan ja elokuun 2,5 miljoonan välillä.

Tezos-tapahtumien määrä

Tezosin markkinaosuus Non-Fungible Token (NFT) -teollisuudessa on myös melko pieni. CryptoSlamin tiedot osoittavat, että NFT:n kokonaismyynti putosi 8,14 % viimeisen 30 päivän aikana 902 000 dollariin. Sillä on yhteensä alle 4000 myyjää ja ostajaa. Sitä vastoin Bitcoin käsitteli yli 869 miljoonaa dollaria samana ajanjaksona.

Tezosin markkinaosuus Decentralized Finance (DeFi) -toimialalla on myös melko pieni. Verkon kokonaisarvo lukittu (TVL) on vain 65 miljoonaa dollaria. Suurin osa näistä varoista on Youvesissa, Tezos Liquidity Bakingissa ja KordFi:ssä.

Tezos hintaennuste

TradingView:n XTZ-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että XTZ-tokenin hinta on ollut nousussa muutaman viime kuukauden aikana. Tämä ralli ei johdu sen sisäisestä kasvusta. Sen sijaan se on osa meneillään olevaa altcoin-kautta. Se on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on jatkanut nousuaan MACD-indikaattorin siirtyessä neutraalipisteen yläpuolelle. Siksi tekniset asiantuntijat viittaavat siihen, että kolikon nousu jatkuu, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastuspisteen 1,47 dollariin, mikä on viime vuoden helmikuun korkein heilahdus.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.