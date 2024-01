XMR-, ZEC- ja ZEN-päivitys: Onko Binance poistamassa nämä tietosuojakolikot?

Vain päiviä sen jälkeen, kun kryptopörssi OKX ilmoitti poistavansa suosituimmat yksityisyyskolikot Monero (XMR), Zcash (ZEC) ja Horizen (ZEN), huippupörssi Binance on lisännyt nämä kolikot niiden tokenien luetteloon, jotka ovat vaarassa poistua listalta.

Tammikuun 4. päivänä Binance julkaisi päivityksen seurantatunnisteluetteloonsa lisäämällä XMR:n, ZEC:n ja ZENin muiden tunnuksien joukossa. Pörssi kuitenkin poisti GMX:n (GMX) ja Sushin (SUSHI) Seed Tag -listalta.

Onko Binance asetettu poistamaan Monero, Zcash ja Horizen?

Binance, kuten Coinbase, on perinteisesti liitetty positiivisempaan vaikutukseen tokeneihin, kun ne ilmoittavat listautumisesta. Useimpien projektien hinnat ovat nousseet räjähdysmäisesti ennakkolistaukseen, ja näkyvyys ja likviditeetin kasvu ovat keskeisiä tekijöitä.

Näin oli Binancen äskettäin listaamalla useita tokeneita, mukaan lukien Bonk, Celestia ja ORDI.

Listalta poistumisilmoitus on kuitenkin usein osunut samaan aikaan hintojen laskun kanssa likviditeetin menettämisen vuoksi. Vaikka kolikon lisääminen Monitoring Tag -listalle ei tarkoita automaattista poistamista listalta, muutos tarkoittaa, että pörssi seuraa tarkasti näitä tokeneita sisäisen riskiarvioinnin ja muiden kriteerien perusteella.

“Muista, että seurantatunnisteella varustetut tunnukset ovat vaarassa, että ne eivät enää täytä listautumisehtojamme ja ne poistetaan alustalta”, Binance huomauttaa.

Säännösten noudattaminen, joka on muuten lisääntynyt sen jälkeen, kun Binance on tehnyt 4,3 miljardin dollarin sovinnon Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ja meneillään olevan kiistan SEC:n kanssa, on toinen tekijä, joka todennäköisesti vaikuttaa päätökseen poistaa tietosuojakolikot.

Joulukuussa 2023 Binance poistui listalta TORN, kryptosekoitusalustan Tornado Cash hallintotunnus. TORNin hinta laski jyrkästi uutisen jälkeen. Vaikka XMR:n, ZEC:n ja ZENin hinnat ovat yleensä alhaalla kirjoitettaessa, laajemmat markkinat ovat laskeneet Bitcoinin 3. tammikuuta tapahtuneen kaatumisen jälkeen.

Markkinatarkkailijat ovat havainneet, että Binancen sovinto Yhdysvaltain oikeusministeriön, Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) ja Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) kanssa saattaa tehdä pörssin “puhtaan” talon entisestään token-listalta poistamisen myötä.

Uusimmassa ilmoituksessa muita valvontatunnisteella varustettuja tokeneita ovat Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) ja Vai (VAI).

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.