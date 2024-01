Ei vielä Bitcoin ETF-hyväksyntää, SEC-johtaja Gensler selventää

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean puheenjohtaja Gary Gensler selvensi sosiaalisen median alusta X, että SEC ei ole hyväksynyt spot-bitcoin-pörssissä noteerattujen tuotteiden listaamista ja kauppaa. Viesti osoitteessa

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024 “>@SECGov oli luvaton, ja se lähetettiin, koska tili vaarantui.

BTC nousi peräti 9 % maanantaina, ennen kuin antoi takaisin joitakin voittoja, kun hinnat hyppäsivät yli 47 000 dollaria ensimmäistä kertaa maaliskuun 2022 jälkeen.

Historiallisesti US Securities and Exchange Commission (SEC) ei ole hyväksynyt mitään spot-cryptocurrency Exchange-traded -tuotteita (ETP) Yhdysvaltain pörsseille. Vasta vuonna 2021 SEC alkoi sallia kryptovaluuttafutureille altistuvia ETF:itä.

Lokakuussa tuomioistuimen päätös valtuutti SEC:n arvioimaan uudelleen Grayscale Investmentsin Bitcoin ETF -sovelluksen. Tämä direktiivi ei kuitenkaan estä SEC:tä hylkäämästä sijoitusvälinettä eri syistä.

