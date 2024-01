SEC hyväksyy ensimmäisen paikan Bitcoin ETF:n

Merkittävällä päätöksellä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on hyväksynyt spot-Bitcoin ETF:n käynnistämisen, mikä on merkittävä virstanpylväs kryptovaluuttateollisuudelle.

Bitcoin Spot ETF approved.



It’s official.



Now let’s go back to our normal lives. https://t.co/J7ogRNgqIz — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) January 10, 2024

Tämä kauan odotettu muutos tarjoaa sekä yksityis- että institutionaalisille sijoittajille Yhdysvalloissa uuden tien altistua Bitcoinin hinnalle säännellyn rahoitustuotteen kautta.

Suuren kryptovarainhoitajan Grayscalen tiedottaja sanoi:

Voin ilokseni vahvistaa, että harmaasävytiimi on saanut tarvittavat viranomaishyväksynnät GBTC:n lisäämiseksi NYSE Arcaan, ja jaamme lehdistötiedotteen, jossa on lisätietoja pian.

Hyväksyntä tulee kireän epävarmuuden jakson jälkeen, joka oli huipussaan tiistaina, kun SEC:n virallinen X-tili (aiemmin Twitter) hakkeroitiin. Vaurioitunut tili ilmoitti ennenaikaisesti hyväksyvänsä kaikki vireillä olevat hakemukset spot Bitcoin ETF:ille.

Tämä väärä tieto, jota seurasi manipuloitu grafiikka, aiheutti lyhyen mutta voimakkaan hämmennyksen salausyhteisössä.

Väärän ilmoituksen ympärillä oleva draama ei kuitenkaan varjostanut sitä seurannutta aitoa hyväksyntää. Keskiviikkona Cboe BZX -pörssi alkoi valmistautua näiden äskettäin hyväksyttyjen spot Bitcoin ETF:ien listaamiseen ja niiden osakkeiden kauppaan, mikä osoittaa, että SEC:n virallinen vihreä valo saattaa olla lähellä.

Spot Bitcoin ETF:n hyväksyminen on merkittävä kehitysaskel kryptoteollisuudelle.

Toisin kuin aiemmat Bitcoin-ETF:t, jotka perustuivat futuurisopimuksiin, spot-ETF on suoraan sidottu Bitcoinin nykyiseen hintaan, mikä tarjoaa suoremman ja mahdollisesti vähemmän vaihtelevan sijoitusvaihtoehdon.

Tämä SEC:n liike nähdään vahvistuksena Bitcoinin kasvavasta hyväksynnästä perinteisellä rahoitussektorilla.

Se avaa suurille omaisuudenhoitajille ja rahoitusyhtiöille mahdollisuuden sisällyttää Bitcoinin erilaisiin salkkuihinsa, mikä tarjoaa säännellyn ja mahdollisesti turvallisemman sijoitustavan sekä yksityis- että institutionaalisille sijoittajille.

Sosiaalisen median väärän ilmoituksen ympärillä oleva draama korostaa jatkuvat haasteet, joita sääntelyelimet kohtaavat tiedonhallinnassa digitaaliaikana. Se kuitenkin korostaa myös suurta kiinnostusta ja odotusta, joka ympäröi kryptovaluuttamarkkinoihin vaikuttavia suuria päätöksiä.

SEC:n myöntämä spot Bitcoin ETF:n hyväksyntä on tervetullut kehityskulku kryptoteollisuudelle, joka tarjoaa uuden tason legitiimiyden ja saavutettavuuden sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää tämän hajautetun digitaalisen omaisuuden mahdollisuuksia.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.