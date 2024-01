Yli 2,4 000 dollarin ETH-piikki laukaisee kaksinumeroisia voittoja LDO:lle, ARB:lle ja RPL:lle

Ethereumin (ETH) hinta on noussut 8,5 % viimeisen 24 tunnin aikana saavuttaen huippunsa 2 448 dollarissa suurimmissa kryptopörsseissä (Coinbasessa se nousi 2 459 dollariin). Bitcoinia (BTC) vastaan maailman toiseksi suurin kryptovaluutta markkina-arvolla mitattuna oli noussut yli 12 % 0,05392 BTC:hen.

ETH:n voitot tulivat, kun BTC leijui 45 300 dollarin yläpuolella, mikä on yli 3 % laskua viimeisen 24 tunnin aikana.

Ethereum price chart on Wednesday, January 10, 2024. Source: TradingView

Lido DAO, Arbitrum ja Rocket Pool nousivat, kun ETH saavutti 2,4 000 dollaria

Copy link to section

Vaikka Ethereum nousi 8,5 %, monet altcoinit nousivat kaksinumeroisina. CoinGeckon tietojen mukaan Ethereumin ekosysteemikolikot Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) ja Optimism (OP) nousivat kaikki pilviin ETH:n noustessa vauhtia.

Liquid panosten hallinnointitokenit LDO ja RPL vaihtoivat 19 % ja RPL 21 % kirjoitettaessa. Lido DAO vaihtoi omistajaa 3,86 dollariin ja Rocket Pool 33,37 dollariin. Samaan aikaan Ethereum layer-2 -alustojen Optimismin ja Arbitrumin alkuperäiset tunnukset nousivat 16 % ja 19 %. OP:n arvo oli 3,71 dollaria ja ARB:n arvo 2,01 dollarissa keskiviikkona klo 11.24 ET.

Ethereumin ja siihen liittyvien kolikoiden kokema nousuvauhti tuli tiistain farssisen uutisvaroituksen jälkeen spot-Bitcoin ETF:ien hyväksymisestä. Väärennetty viesti SEC:n virallisella X-tilillä johti BTC:n 19 kuukauden huipulle yli 48 000 dollariin Binancessa.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

SEC:n puheenjohtaja Gary Genslerin virallinen X-tili kuitenkin sanoi, että hyväksymisuutiset olivat vääriä, koska sääntelyviranomaisen tili oli hakkeroitu. BTC putosi 45 000 dollariin. Tänään lippulaivan kryptovaluutan hinta saavutti päivän alimman tason, 44 383 dollaria Binancessa ja 44 320 dollaria Coinbasessa.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Analyytikot ovat kuitenkin toiveikkaina BTC:n hinnasta, ja Fundstratin Tom Lee ennustaa Bitcoinin nousevan 150 000 dollariin seuraavien 12 kuukauden aikana. Härkäjuoksun katalyyttejä ovat erittäin odotettu spot-ETF-hyväksyntä ja Bitcoinin tuleva puolittaminen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.