Binance lisää ZK-projektin Manta (MANTA) Launchpooliin

Crypto Exchange Binance on ilmoittanut Mantan (MANTA), modulaarisen L2:n ZK-sovelluksille, 44. Launchpool-projektiksi.

Kun se julkaistaan Binance Launchpoolissa, käyttäjät alkavat viljellä MANTAa sijoittamalla BNB- ja FDUSD-tunnuksensa kahteen pooliin. Käyttäjät voivat viljellä MANTA-rahakkeita seuraavien kahden päivän aikana, Binance totesi 15. tammikuuta antamassaan tiedotteessa.

Launchpool palkitsee 30 miljoonaa MANTAa

Miljardin enimmäistarjonnasta 30 miljoonaa eli 3 % tarjonnasta on käyttäjien saatavilla Launchpool-palkintoina. Binance soveltaa 50 000 MANTA ja 12 500 MANTA tuntirajaa BNB- ja FDUSD-poolissa. Viljely alkaa klo 00.00 UTC 16. tammikuuta 2024.

Binancen mukaan pörssi listaa MANTA-tunnuksen 18. tammikuuta klo 10.00 UTC. Uudessa tunnuksessa on tuetut kauppaparit MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD ja MANTA/TRY. Erityisesti Binance käyttää siementunnisteensa Mantassa, mikä osoittaa tämän tunnuksen villit hintavaihtelut.

Mikä on Manta?

Manta on Ethereumin modulaarinen lohkoketju, jota käyttää MANTA, natiivi token, jota käytetään hallintaan, panostukseen, keräilijän delegointiin ja verkkomaksuihin. Tokenia käytetään myös Manta-ekosysteemissä natiivilikviditeettiin ja vakuudeksi.

Manta Pacific -testnet, EVM-vastaava Layer-2 zero Knowledge (ZK) -sovellusalusta, on käytössä. Se tarjoaa integraation Celestia DA:n ja Polygon zkEVM:n kanssa.

Alusta on suunnitellut Manta Pacific Mainnet Beta Launch -julkaisun vuoden 2024 toisella neljänneksellä. Tiekarttaan sisältyy myös multiproverin käyttöönotto Manta Pacificin pääverkossa, siirtyminen zkEVM:ään ja Universal Circuits 2.0:n julkaisu testnetissä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.