Mitä seuraavaksi tapahtuu CAKElle, koska PancakeSwap polttaa 8,5 miljoonaa merkkiä?

Moniketjuinen hajautettu pörssi PancakeSwap on paljastanut toisen suuren merkin polton. Maanantaina tiimi kertoi, että DEX-alustan alkuperäisen tokenin CAKE viimeisimmän polton yhteydessä 8,5 miljoonaa tokenia poistettiin pysyvästi liikkeestä.

Poltto, joka on osa PancakeSwapin yleistä taloudellista etenemissuunnitelmaa, seuraa äskettäistä CAKE-tarjonnan vähentämistä 750 miljoonasta 450 miljoonaan. Yhteisön äänestys 300 miljoonan CAKE-tarjonnan vähentämisestä tapahtui viime vuoden joulukuun lopulla.

Muutama päivä ennen äänestystä PancakeSwap poltti 10 miljoonaa merkkiä. Tämä viimeisin poltto koski yli 25 miljoonan dollarin arvoisia CAKE-tokeneita.

Poltetut rahakkeet olivat peräisin AMM V2:n, AMM V3:n ja muiden kuin AMM:ien kaupankäyntimaksuista, mukaan lukien perpetual ja position manager. Burned CAKE oli myös ennustamisesta, lotosta, NFT:stä ja peleistä.

🔥 8,506,585 $CAKE just burned – that’s $25M!



💰 Trading fees (AMM V2): 107k CAKE ($319k) -14%

💰 Trading fees (AMM V3): 103k CAKE ($308k) +10%

💰 Trading fees (Non-AMM like Perpetual, Position manager etc): 0.7k CAKE ($2k) -92%

🔮 Prediction: 38k CAKE ($114k) +12%

🎟️ Lottery:… pic.twitter.com/AA22FvaTtq — PancakeSwap🥞Everyone's Favorite DEX (@PancakeSwap) January 15, 2024

Mitä seuraavaksi kakkuhintaan?

Kuten ryhmä korosti ehdotuksessa leikata enimmäistarjonta 450 miljoonaan, pitkän aikavälin vaikutus voi olla hankkeen vakauteen ja käyttöönottoon koko hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemissä.

Mutta PancakeSwapin merkittävät token-poltot ovat usein osuneet samaan aikaan alkuperäisen merkin huomattavien hintamuutosten kanssa. Polttomekanismit kaikkialla kryptomaailmassa ovat osa tokenomiikkaa, joka markkinaasiantuntijoiden mukaan voi johtaa tunnuksen arvon pitkäaikaiseen nousuun.

Kuten äskettäinen äänestys osoitti, PancakeSwap-yhteisö tukee näitä tavallisia CAKE-palovammoja. He ovat myös muiden aloitteiden takana, joilla pyritään nostamaan projekti kilpailevien alustojen edelle. Sellaisenaan tämä viimeisin liike voi nostaa tunnelmaa laajempien markkinoiden nousevien odotusten keskellä.

Tällä hetkellä CAKE-hinta on lähellä 2,95 dollaria, mikä on noin 1,2 % nousua viimeisen 24 tunnin aikana. Se on kuitenkin laskenut viimeisen kahden viikon aikana sen jälkeen, kun se nousi 3,94 dollariin joulukuun lopussa. Tämä käänne osui samaan aikaan merkkien polton ja tarjonnan vähentämisen kanssa.

Jos mieliala paranee viime päivien laajemman markkinoiden laskun jälkeen, CAKE voi yrittää saada hallintaansa takaisin lähellä viimeaikaista huippua. Kääntöpuoli saattoi nähdä ostajien yrittävän puolustaa 2,00–2,50 dollarin aluetta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.