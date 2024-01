Kryptovaluuttamarkkinat ovat siirtyneet minitalvikauteen, kun viimeaikainen ralli hiipuu ja sijoittajat pohtivat viime viikolla Bitcoin ETF:n hyväksyntää. Bitcoin pysyi paineen alaisena 43 000 dollarissa, kun taas kaikkien digitaalisten kolikoiden markkina-arvo on laskenut 1,76 biljoonaan dollariin.

Bitbot-merkkien myynti alkaa

Kryptovaluutat eivät ole ainoa vaikeuksissa oleva omaisuus, koska osakkeet ja hyödykkeet ovat vetäytyneet toiveiden koronlaskujen helpottaessa. Amerikkalaiset osakeindeksit, kuten Dow Jones, Nasdaq 100 ja Russell 2000, ovat kaikki vetäytyneet. Maailmanlaajuisesti indeksit, kuten Nifty 50 ja Hang Seng myös kaatui kovasti.

Silti keskiviikkona token-myynnin aloittaneella Bitbotilla menee hyvin, sillä se houkuttelee sijoittajia ympäri maailmaa. Sivustonsa mukaan Bitbot on kerännyt lähes 30 000 dollaria, muutama tunti tokenmyynnin alkamisen jälkeen. Kehittäjäalueen tavoitteena on kerätä 200 000 dollaria ensimmäisessä vaiheessa ennen kuin he nostavat hintaa asteittain.

Token-myynnistä on tullut suosittu tapa kerätä kryptoprojekteissa rahaa. Tämä myynti nosti miljoonia dollareita vuonna 2023, ja analyytikot odottavat kasvun olevan tänä vuonna vahvempaa, kun korot alkavat laskea. On myös mahdollista, että kysyntä kasvaa eteenpäin ja sen jälkeen, kun Bitcoin käy läpi puolittumistapahtuman huhtikuussa.

Monet rahakkeiden ennakkomyyntiin sijoittaneet ihmiset ovat ansainneet omaisuuksia viime kuukausina. Esimerkiksi huipussaan Metacaden markkina-arvo oli yli 32 miljoonaa dollaria, mikä on enemmän kuin 15 miljoonaa dollaria, jonka kehittäjät keräsivät token-myynnissä.

Mikä on Bitbot?

Bitbot on yritys, joka pyrkii muuttamaan kryptotreidausalaa. Sen tavoitteena on tehdä tämä luomalla itsesäilyttävä kauppabotti, joka auttaa kauppiaita automatisoimaan kaupankäyntiä ja luomaan vahvoja tuloksia ajan mittaan. Siinä on laitostason suorituskyky, sujuva käyttökokemus ja salamannopea suoritus.

Mikä tärkeintä, Bitbotissa on sisäänrakennettuja anti-rug-algoritmiominaisuuksia, jotka auttavat ennakoivasti havaitsemaan ja vähentämään markkinoiden riskejä. Voit lukea lisää botista seuraavasta whitepaper-julkaisusta.

Bitbot saa voimansa $BITBOT-tokenilla, jolla on useita ominaisuuksia, kuten tulojen jakaminen, eksklusiivinen pääsy ekosysteemin ominaisuuksiin ja yhteisön osallistuminen. Sitä käytetään myös pääsystä maksamiseen ja hallinnon edistämiseen, kun se hajautetaan kokonaan.

$BITBOTin toimitusraja on 1 miljardi tokenia. Tokenomiikan mukaan näistä 20 % menee kehitystyöhön ja 30 % tarjotaan yleisölle jälleenmyyntiprosessin kautta. Muut tokenit menevät markkinointiin, treasuryyn, yhteisöön ja likviditeettiin.

Onko $BITBOT hyvä ostos?

Kryptotokeneihin sijoittaminen on riskialtista ja palkitsevaa. Kun se toimii, prosessi voi olla erittäin palkitseva, kuten näimme Pepen ja Bonkin kaltaisten tokeneiden kohdalla. Varhaiset sijoittajat ansaitsivat omaisuuksia sijoittaessaan kyseisiin tokeneihin, kun ne kasvoivat voimakkaasti vuonna 2023.

Siksi sääntönä on, että ihmisten tulisi sijoittaa vain pieni osa varoistaan kyseisiin tokeneihin. Tässä tapauksessa, jos tokenin hinta nousee, on tuloksena vahva tuotto. Toisaalta, jos token romahtaa, ovat tappiot minimaaliset.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.