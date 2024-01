Heinäkuusta 2023 lähtien Telegram-pohjaisen pörssin Unibot (UNIBOT) sijoittajat saivat odottamattoman lahjan. Kaksinumeroinen voitto ylitti tokenin 200-kertaisen arvon, ja UNIBOT ylitti 200 dollarin hinnan. Voitot eivät olleet sattumaa, sillä Telegram-pohjaisten robottien houkuttelevuus kasvoi. Vaikka UNIBOT käy tänään puolessa ennätyskorkeasta, voitot osoittivat markkinaraon tokenien suosiota. Nyt sijoittajat lämpenevät toiseen Telegram-treidibotiin, joka tarjoaa enemmän ominaisuuksia ja potentiaalia. Bitbotin ennakkomyynti alkaa 17. tammikuuta 2024, ja potentiaali on yli 100-kertainen. Syvennymme tähän projektiin ja autamme selvittämään, miksi siitä on tullut sensaatio ennen julkaisua.

Tietoja Bitbotista

Copy link to section

Bitbot on itsesäilyttävä treidibotti, joka sijaitsee Telegram-viestintäalustalla. Sen avulla käyttäjät voivat treidata kryptovaluutoilla kylmälompakoidensa kautta. Ehkäpä sijoittajien mielessä onkin kysymys: miksi juuri Bitbot?

No, me kaikki muistamme GameStop- ja AMC Entertainment -osakkeiden dramaattisen treidikiihkon vuonna 2021. Piensijoittajat kokoontuivat oveltakseen isoja aseita molemmissa vähittäiskaupan inspiroimissa meemiosakekaupan tapahtumissa. Tapahtumat osoittivat treidauksen voiman sekä lakkaamatonta resurssien ja tuen tarvetta.

Bitbot haluaa antaa vähittäissijoittajille resurssit ja alustan, jotta he voivat hallita sijoituksiaan. Sen lisäksi, että botti mahdollistaa omaisuuden turvallisen säilytyksen, se tarjoaa sijoittajille institutionaalista tekniikkaa. Näin pienet sijoittajat voivat ottaa harkittuja markkinariskejä ja tulla keskeisiksi toimijoiksi. Botissa on myös erittäin intuitiivinen käyttöliittymä navigoinnin ja osallistumisen helpottamiseksi.

Mutta kovia opetuksia on opittu, ja Telegram-botit eivät ole olleet kiistattomia. Unibot joutui hakkeroinnin uhriksi, joka menetti noin 560 000 dollaria, mikä johti 40 %:n tunnuksen kaatumiseen viime vuonna. Banana Gun, toinen Telegram-bottitoken, menetti yli 99 % kolmen tunnin sisällä syyskuussa. Tämä tapahtui epäilyttävän katoamisen jälkeen, joka sai aikaan shokkiaallon ympäri markkinoita. Väistämätön kysymys kuuluukin: voisiko Bitbot kärsiä samankaltaisesta onnettomuudesta?

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

On mielenkiintoista, kuinka Bitbot on välttänyt edeltäjiensä sudenkuopat. Toisin kuin kilpailijansa, joilla on käyttäjien omaisuutta ja yksityisiä avaimia, Bitbot luottaa erittäin joustavaan lompakonhallintaan. Lompakkoa vahvistaa MPC custodial API, joka korvaa yksityisen avaimen yksittäisillä avainosuuksilla. Koska yksikään osapuoli ei voi käyttää koko avainta, Bitbot voittaa vertaistensa tietoturva-aukkoja.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitbot on ylpeä lisäsuojausominaisuuksista. Se sisältää Knightsafen, hajautetun ja avoimen lähdekoodin digitaalisen omaisuuden itsesäilytyspalvelun. Muita ovat anti-MEV Bot blockchain-seurantaan ja anti-rug -ominaisuudet sijoittajien turvallisuuden pitämiseksi. Yksinkertaisesti sanottuna Bitbotin mahdollisuus tulla sijoittajien rakastetuksi ja palata komeasti on vankka.

Voisiko Bitbot nousta 100x vuonna 2024?

Copy link to section

Se on täydellinen ajoitus Bitbotin julkaisulle, joka tulee, kun markkinat lämpenevät härkäjuoksulle. Bitcoin nousi äskettäin lähes 50 000 dollariin, samaan aikaan kun ensimmäinen spot-ETF hyväksyttiin. Samoin Bitcoinin puolittuminen, jonka odotetaan huhtikuussa 2024, on toinen tuleva nousun laukaisin.

Bitcoinia pidetään muun sektorin barometrina, joka laukaisee muita token-ostoja ja härkäjuoksuja. Yksinkertaisesti nousevien markkinoiden tulo voi auttaa vapauttamaan Bitbotin arvon.

Lisäksi, kuten aiemmin mainittiin, markkinarakorahakkeet ovat yhä suositumpia. Jopa karhun kryptomarkkinoilla kauppavolyymit boteilla Unibot, Banana ja Maestro ylittivät 5 miljardia dollaria. Volyymit korostavat treidauksen automaatiota seuraavana suurena asiana, ja Bitbot on avaintekijä.

Huolimatta epäilemättä tietoturvapuutteista, Unibotin kaltaisten bottimerkkien kaupankäynti on todistanut yli 200-kertaista voittoa. Ylivoimaisella suojausmallillaan Bitbotilla on samanlainen ja korkeampi potentiaali. Näin ollen 100-kertainen ennuste on melko varovainen ottaen huomioon historialliset hintatrendit.

Nouseva markkina ja houkutteleva 0,01 dollarin hinta tekevät Bitbotista tarkastelun arvoisen. Jatkossa tavoitteena on listata BITBOT parhaille pörsseille ja saavuttaa miljardin dollarin markkina-arvo. Sijoittajat voivat käydä hankkeen verkkosivuilla ostamassa tokenin ennakkomyynnin avautuessa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.