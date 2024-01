Hashgraph Association, Swirlds Labs käynnistää “Building on Hedera Course”

Hedera (HBAR), Web3-innovaatioita tukeva lohkoketjuverkosto, saa merkittävän sysäyksen uudella aloitteella, jonka tavoitteena on tuoda lisää kehittäjiä verkkoon.

Keskiviikkona voittoa tavoittelematon järjestö The Hashgraph Association ja Swirlds Labs, Hederan kehittämisen ja käyttöönoton nopeuttamiseen keskittynyt alusta, julkistivat koulutuskurssin, jonka tarkoituksena on antaa yksityishenkilöille ja yrityksille mahdollisuus oppia julkisesta lohkoketjusta ja sen pohjalta.

Ilmainen “Building on Hedera Course” pyrkii tarjoamaan blockchain-insinööreille, -kehittäjille ja yrityksille perustan Web3-innovaatioille Hederassa, Swirlds Labs sanoi 17. tammikuuta julkaistussa blogiviestissä.

Koulutuspolut ja mahdollisuudet rakentaa Hederaan

Kommentissa Hashgraph Associationin Kamal Youssefi sanoi, että “Building on Hedera Course” tarjoaa NFT-sertifikaatteja käyttäjille, jotka suorittavat ohjelman. Tällä tavalla yritykset voivat esitellä tiimin jäsenen taitoja ja pätevyyttä. Youssefi lisäsi:

“Äskettäin perustetun koulutusrakenteen tavoitteena on luoda tehokas ja helposti lähestyttävä prosessi, jonka avulla sekä uudet että nykyiset kehittäjät voivat kehittää Web3-spesifisen teknologian käyttöä.”

Hashgraph Association ja Swirlds Labs aikovat lisätä ohjelmaan lisää kursseja ja sertifiointeja, joiden tarkoituksena on tarjota kattava ymmärrys ja tietopohja Hederasta oppiville insinööreille ja kehittäjille. Näin varmistetaan, että ohjelmaan osallistuvat saavat kaikki tarvitsemansa taidot ja koulutuksen.

Tohtori Leemon Baird, yksi Swirlds Labsin perustajista ja toimitusjohtaja, sanoi:

”Vahvalla yhteisöllä on suuri tarve koulutukselle. Tämä uusi Building on Hedera -kurssi tarjoaa koulutuspolkuja ja mahdollisuuksia, joita yhteisössä jo nyt tarvitsevat, ja rohkaisee myös muita tutkimaan Hederan tarjontaa.

Ilmoitus kurssista tulee päivää sen jälkeen, kun Hedera ilmoitti Hitachi America, Ltd:n liittyneen Hedera Counciliin. Hitachi tuo teollisten ratkaisujen asiantuntemuksensa Hederaan ja auttaa luomaan konseptin todisteita päästä päähän -toimitusketjulle ja kestävän kehityksen ratkaisuille HBAR-lohkoketjuun ensi vuonna.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.