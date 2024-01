BTC on ollut markkinoiden puheenaihe siitä lähtien, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea vihdoin ilmoitti hyväksyvänsä Spot Bitcoin ETF:n.

100 miljardia dollaria voisi virrata kryptovaluuttoihin vuonna 2024

Copy link to section

Bitcoin kiinnittää nykyään kaiken huomion ensisijaisesti siksi, että pörssinoteeratut rahastot antavat suurille rahanhoitajille mahdollisuuden päästä käsiksi maailman parhaimpaan kryptovaluuttaan.

Varallisuudenhoito on tällä hetkellä 30 biljoonan dollarin ala, joka voi sijoittaa jopa 100 miljardia dollaria Bitcoin ETF:iin vuonna 2024 Standard Charteredin analyytikot. Anthony Pompliano Pomp Investmentsistä sanoi myös äskettäin:

Bitcoinista alkaa tulla nuoremman sukupolven vertailukohde. Useimmat sijoittajat eivät voi lyödä vertailuarvoja. Uuden vertailuarvon lisääminen omaisuuden allokaatioon on siis ainoa tapa pysyä mukana.

ETF: n ohjaama pääomavirta Bitcoiniin on erityisen merkittävä, koska se todennäköisesti johtaa merkittävään kolikon hinnan nousuun.

Ja kun Bitcoin kohoaa, muut kryptomarkkinat, mukaan lukien äskettäin käynnistetyt projektit, kuten Meme Moguls, seuraavat sen jalanjälkiä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls tarjoaa useita tapoja ansaita rahaa

Copy link to section

Meme Moguls on nouseva alusta, joka tarjoaa käyttäjilleen useamman kuin yhden tavan luoda lisätulolähde.

Ensimmäinen on jännittävä ansaitsemisekosysteemi, jonka avulla voit kohdata muita moguleja ja tulla oikeutetuiksi palkintoihin niin kauan kuin voit voittaa heidät.

Toiseksi, Meme Moguls toimii melko paljon kuin vaihto, jossa käyttäjät voivat käydä kauppaa meemiomaisuuksilla. Edellyttäen, että olet taitava kauppiaana, voit valita, missä olet hyvä ansaitaksesi rahaa tällä alustalla.

Sitten tietysti on panostettu, jos etsimäsi on passiivinen tulonlähde.

Ja lopuksi, Meme Mogulsilla on oma natiivi meemikolikko nimeltään $MGLS. Voit sijoittaa siihen ja hyötyä odotetusta hinnannoususta tulevina kuukausina. Saat lisätietoja Meme Mogulsista ja $MGLS-tokenista vierailemalla projektin verkkosivustolla tästä linkistä.

$MGLS:n omistaminen antaa sinun käyttää eksklusiivisia ominaisuuksia

Copy link to section

Huomaa, että $MGLS:n omistaminen avaa sinulle myös kourallisen eksklusiivisia ominaisuuksia. Näitä ovat altistuminen NFT:lle ja muutama metaversumiin liittyvä tarjonta.

Lisäksi sinulla on ääni sen suhteen, mihin suuntaan Meme Moguls siirtyy eteenpäin, koska se on hajautettu alusta.

Meme Moguls on kerännyt lähes 1,7 miljoonaa dollaria muutamassa viikossa jatkuvassa ennakkomyynnissään. Tämä on osoitus siitä, että sijoitusyhteisö vaatii $MGLS:ää, mikä on tyypillisesti hyvä merkki kryptokolikon tulevaisuuden näkymistä.

Alkuperäisen Meme Moguls -kolikon hinta on 0,0027 dollaria, ja vain 85 miljoonaa kolikkoa on jäljellä ennen seuraavaa hintakehitystä. Voit tutkia helppoja tapoja sijoittaa $MGLS-meemikolikkoon tänään Meme Moguls -verkkosivustolla täällä.

Mikä muu voisi olla myötätuuli Meme Mogulsille ($MGLS)

Copy link to section

Meme Moguls ja sen alkuperäinen meemikolikko on sitäkin houkuttelevampi sijoituskohteeksi, kun otetaan huomioon meemikolikoiden viime vuosien kasvukaari.

Meemikolikoilla ei ollut juuri mitään arvoa ennen pandemiaa, mutta ne olivat jo kehittyneet 20 miljardin dollarin markkinaksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jos kasvutrendi jatkuu eteenpäin, asema $MGLS:ssä voi tarjota varsin tuottoisia tuottoja.

Lopuksi, Meme Mogulsin alkuperäinen kolikko voisi hyötyä myös muista krypto-myötätuuleista, koska meemi tai ei, se on ytimessä kryptovaluutta.

Joten kun Yhdysvaltain keskuspankki alkaa laskea korkoja, mikä lisää riskiin liittyvien omaisuuserien, kuten kryptovaluuttojen, kysyntää vuonna 2024, $MGLS-merkki saattaa myös lisätä pääoman sisäänvirtausta.

Muista, että Federal Open Market Committee on jo ilmoittanut jopa kolmesta koronlaskusta tänä vuonna, kuten Invezz raportoi täällä. Napsauta tätä sukeltaaksesi syvemmälle Meme Mogulsiin ja $MGLS-tokeniin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.