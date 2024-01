Kryptovaluutoilla oli jälleen vaikea viikko, kun sijoittajat jatkoivat Bitcoin ETF -uutisten myyntiä. Bitcoin vetäytyi alimmalle tasolle 41 000 dollariin, mikä on paljon alhaisempi kuin viime viikon huippu, lähes 50 000 dollaria. Muut kolikot, kuten Ethereum, Solana ja Cardano, pysyivät paineen alaisena. Tässä artikkelissa tarkastellaan joitain tärkeimpiä kolikoita, joita kannattaa katsoa viikonloppuna, kuten Celestia (TIA), Decentraland (MANA) ja Pullix.

Pullixin ennuste

Pullix jatkoi ampumista kaikkiin sylintereihin tällä viikolla, vaikka kryptopelko- ja ahneusindeksi vetäytyi. Verkkosivustonsa mukaan Pullix on kerännyt yli 11 miljoonaa dollaria tokenmyynnissään, mikä tekee siitä yhden vuoden parhaiten menestyneistä tokenmyynnistä.

Ensinnäkin Pullix on yritys, joka pyrkii muuttamaan kryptovaluuttateollisuutta häiritsemällä Binancen ja Coinbasen kaltaisia. Se on vaihto, jossa yhdistyvät keskitetyn ja hajautetun vaihdon voima.

Lopputuote on hybridialusta, joka ratkaisee osan näiden pörssejen haasteista. Sillä on esimerkiksi alhainen lipsahdus, koska sillä on edistynyt likviditeetti ekosysteemissä.

Lisäksi yrityksellä on $PLX, kaupasta ansaitseva kryptovaluutta. Tokenin haltijat ansaitsevat rahaa sen saamien voittojen mukaan. He saavat myös välitysalennuksia tehdessään ostoksia ekosysteemissä.

Vaikka CEX- ja DEX-ekosysteemit ovat erittäin kylläisiä, analyytikot uskovat, että edistyneelle yritykselle, jolla on parempia ominaisuuksia, on tilaa. Voit lukea Pullixin whitepaper-julkaisun täältä.

Celestian (TIA) hintaennuste

Celestia, modulaarinen lohkoketjualusta, on ollut yksi parhaiten suoriutuvista toimijoista kryptoteollisuudessa. TIA on kasvanut lähes 700 % ja sen markkina-arvo on yli 2,8 miljardia dollaria, mikä tekee siitä yhden kryptoalan suurimmista verkoista.

Kääntyessämme 4H-kaavioon näemme, että TIA-tokenin hinta on ollut vahvassa nousussa, ja tällä viikolla se hyppäsi ennätyskorkealle 20,32 dollarille. Sitten se vetäytyi ja testasi uudelleen avaintukitason 16,37 dollarilla. Token on purppuranvärisen nousevan kanavan sisällä ja on hieman 50 jakson liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Siksi kolikon näkymät ovat nousujohteiset, ja alkuperäinen tavoite on psykologinen taso 19,0 dollarissa. Siirtyminen alle 16,37 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.

Decentraland hintaennuste

Decentraland MANA on ollut viime aikoina paineen alaisena, kun sen ekosysteemin toiminta on hiipunut. Tämän seurauksena token vetäytyi joulukuun korkeimmasta 0,6062 dollarista ja saavutti alimman 0,3958 dollarin viime viikolla.

Se on nyt pomppinut takaisin ja ylittänyt avaimen vastuksen 0,4340 dollarissa, alin swing 3. tammikuuta. Kolikko on siirtynyt hieman yli 50 jakson liukuvan keskiarvon ja muodostanut pienen käänteisen pään ja hartioiden kuvion.

Siksi MANA:n näkymät ovat lievästi nousevat, ja seuraava hinta on 0,50 dollaria. Siirto alle 0,44 dollarin mitätöi nousevan näkymän.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.