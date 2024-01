Kryptomarkkinat näkivät punaista, kun useimmat kolikot vetäytyivät takaisin. Bitcoin, maailman suurin kolikko, astui karhumarkkinoille, kun paniikki yksityistreidaajien keskuudessa levisi. Vastaavasti Litecoinin hinta putosi 63,20 dollariin, alimmalle tasolle sitten tammikuun 8. päivän. Se on laskenut yli 16 prosenttia tämän kuun korkeimmasta pisteestä.

Ethereum, toiseksi suurin kryptovaluutta, putosi korkeimmasta 2 715 dollarin arvostaan tammikuun 12. päivänä alimmilleen 2 168 dollarille. Se on vetäytynyt yli 19 prosenttia tämän vuoden korkeimmalta tasolta ja pudonnut miljardeja dollareita arvosta.

Memeinator-merkkien myynti on lähellä 4 miljoonaa dollaria

Memeinator, tuleva meemikolikko, menestyi edelleen hyvin rahakkeiden myynnissä, mikä on merkki siitä, että uusille kolikoille on kysyntää. Sen verkkosivuilla julkaistut tiedot osoittavat, että se on kerännyt yli 3,8 miljoonaa dollaria nykyisen 14. vaiheen lähestyessä loppuaan. Tämä pääomankorotus tekee siitä yhden viime kuukausien parhaimmista.

Memeinator on onnistunut luomaan satojen tuhansien ihmisten yhteisön. Tiedot osoittavat, että yli 410 000 osallistujaa on osallistunut sen kilpailuun voittaa matka avaruuteen Virgin Galacticin avaruusaluksen kautta, joka aloittaa lentonsa vuonna 2026. Matka maksaa 250 000 dollaria.

Tämän lisäksi kehittäjät lanseerasivat 100 000 dollarin airdropin kannustaakseen ihmisiä ostamaan tokenin ja osallistumaan sen kasvuun. Kaikki tämä on auttanut tekemään siitä valtavan yhteisön, jota tarvitaan, jos verkosto menestyy.

Ensinnäkin Memeinator pyrkii muuttamaan kryptoteollisuutta olemalla merkittävä meemikolikko, jossa on tekoälyn (AI) ominaisuuksia. Sen tavoitteena on käyttää tekoälyä ympäröivää hypeä kasvaakseen ja tullakseen alan suurimmaksi meemimerkiksi.

Tämä strategia on tehty ennenkin. Esimerkiksi meemikolikot, kuten Bonk ja Pepe, muuttivat tyhjästä ja niistä tuli alan suurimpia kolikoita. Matkan varrella nämä kolikot loivat useita miljonäärejä.

Näkymät Ethereumille ja Litecoinille

Bitcoinin, Ethereumin ja Litecoinin nykyinen myynti on odotusten mukainen, koska Bitcoin ETF on hiljattain hyväksynyt. Kuten aiemmin kirjoitin, useimmilla rahoitusvaroilla on taipumus vetäytyä jyrkästi suuren tapahtuman jälkeen, koska tilanne tunnetaan nimellä osta huhu ja myy uutiset.

Paikallisen Bitcoin ETF -hyväksynnän lisäksi näimme samaisen tapahtuvan XRP:lle, kun Ripple Labs voitti SEC:n nostaman tapauksen. XRP-hinta hyppäsi aluksi ja palasi sitten laskuun. Ennen sitä Bitcoin hyppäsi sen jälkeen, kun SEC hyväksyi BITO ETF:n, joka seurasi BTC-futuureja, ja vetäytyi sitten.

Siksi analyytikot odottavat, että Bitcoinilla, Ethereumilla ja Litecoinilla on lyhytaikaista kipua ja ne palautuvat takaisin tulevina viikkoina. Näiden kolikoiden seuraava keskeinen katalysaattori on ensi viikon Fedin päätös, jota seuraa huhtikuun Bitcoinin puolittaminen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.