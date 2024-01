Bitcoin ETF on “yksi elämämme tärkeimmistä sijoituksista”, sanoo Cathie Wood – Ark Investin perustaja ja toimitusjohtaja.

Wood selittää Bitcoinin viimeaikaisen laskun

Copy link to section

Maailman suurin kryptovaluutta on laskenut siitä lähtien, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea hyväksyi Spot Bitcoin ETF:ien.

Mutta Cathie Woodin mukaan äskettäinen hintatoimi johtui osittain uutisten aiheuttamisesta myynnistä. Lopulta hän on vakuuttunut, että pörssinoteeratut rahastot osoittautuvat aineelliseksi hyödyksi BTC:lle. CNBC:n Closing Bell: Overtime -ohjelmassa Wood kertoikin äskettäin:

Se on globaali sääntöihin perustuva rahajärjestelmä ja tietenkin suurin kaikista kryptoideoista. Tämä on taloudellinen supervaltatie. Olemme innoissamme tulevaisuudennäkymistä.

Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Wood odottaa Bitcoinin hinnan ylittävän yhden miljoonan dollarin, kun institutionaalista rahaa virtaa edelleen kryptoavaruuteen äskettäin hyväksyttyjen pörssilistattujen rahastojen takana.

On mahdollista, että siihen liittyvä Bitcoinin ralli auttaa myös muita kryptovaluuttoja nousemaan – mukaan lukien nousevat projektit, kuten Pullix.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tässä mitä Pullix on päättänyt saavuttaa

Copy link to section

Pullix on hiljattain lanseerattu hybridipörssi, joka palvelee erityisesti niitä, jotka ovat turhautuneita DeFi- pörssin likviditeettiongelmasta.

Sen tiimin mielestä ratkaisu on tuoda keskitetyn ja hajautetun tiedonvaihdon edut käyttäjille yhdellä alustalla – ja sitä Pullix onkin.

Mutta alustalla on myös paljon muuta tarjottavaa. Esimerkiksi ne, jotka valitsevat Pullixin, voivat ansaita palkintoja treidaamalla hybridipörssissä. Tämä vaihtoehtoinen ansaitsemistapa tekee siitä paljon jännittävämmän käyttäjille.

Lisäksi, jos omistat sen alkuperäisen PLX-tokenin, projekti jopa jakaa osan tuloistaan kanssasi, jota voit pohjimmiltaan ajatella kiinteiden passiivisten tulojen keinona. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja Pullixista.

Mikä tekee PLX:stä mahdollisesti hyvän sijoituksen?

Copy link to section

Kuten aiemmin mainittiin, natiivi PLX-token on se, joka antaa vallan Pullixille ja kaikkeen siihen, mitä se edustaa.

Joten altistuminen kyseiselle hybridipörssille on investointi itsessään – ja sen alkuperäinen token voi avata hinnannousun laajemman kryptosektorin kokiessa myötätuulta, mukaan lukien Bitcoin ETF:t.

Tässä kohtaa on hyvä mainita, että Pullix on kerännyt reilusti yli 4,3 miljoonaa dollaria muutamassa viikossa. Tämä viittaa siihen, että sen alkuperäisen PLX-tokenin kysyntä on ollut vahvaa, mikä on tyypillisesti merkki hyvästä sijoituksesta, jolla on potentiaalia tuottaa tuottoisassti.

Vielä houkuttelevampaa PLX:ssä on, että sen hinta on tällä hetkellä vain 0,08 dollaria. Joten sinun ei tarvitse rikkoa pankkia ottaaksesi varhaisen aseman tässä tällä hetkellä ennakkomyynnissä olevassa tokenissa. Pullix-tokenin hinnan odotetaan nousevan perjantaina. Voit vierailla verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja PLX-tokenista.

Mikä muu voisi auttaa Pullix (PLX) -tokenia?

Copy link to section

Statistan mukaan kryptovaluuttamarkkinoiden liikevaihto kasvaa 8,62 prosentin vuositasolla 71,7 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä.

Yllämainittu kasvu voi myös hyödyttää Pullix-tokenia, kun otetaan huomioon sen viime viikkojen aikana vetämä vahva kysyntä. Hybridipörssi on saamassa vetovoimaa sijoitusyhteisössä myös siksi, että se keskittyy valtavasti turvallisuuteen, joka on melko lailla vaatimus kryptokauppiaalle.

Muita kryptoon liittyviä myötätuulia, joista natiivi PLX-token voisi hyötyä, on Yhdysvaltain keskuspankin odotettu käännös korkojen leikkaamisen suhteen vuonna 2024.

Kuluttajahintaindeksi eli kuluttajahintaindeksi nousi Yhdysvalloissa joulukuussa 0,3 %, kun odotettu nousu oli 0,2 %. Silti monet ovat edelleen vakuuttuneita siitä, että keskuspankki laskee korkoja useita kertoja tänä vuonna.

Haluatko tietää, kuinka voit sijoittaa Pullixiin? Napsauta tätä vieraillaksesi verkkosivustolla ja ottaaksesi aikaisen aseman PLX-tokenia omistamalla.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.