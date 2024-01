Eksklusiivinen haastattelu Charles Adkinsin, Hederan uuden presidentin, kanssa

Lohkoketjuteollisuus kasvaa kovaa vauhtia. Viime kuukausina olemme nähneet Suin, Sein, Mantan ja Celestian kaltaisten projektien alkaneen ja houkutelleet tuhansia käyttäjiä. Tässä eksklusiivisessa haastattelussa meihin liittyy Charles Adkins, äskettäin nimitetty Hederan presidentti, yksi alan johtavista toimijoista. Hän jakaa kokemuksensa ja toiveensa organisaatiosta.

Onnittelut äskettäisestä tapaamisestasi. Miten se menee tähän asti?

Kiitos, tähän mennessä se on ollut upea kokemus. Hedera on todella mielenkiintoinen alusta, jonka verkostoon rakentuu laaja ja laaja ekosysteemi erilaisista projekteista. Itse verkoston lisäksi on useita keskeisiä kokonaisuuksia, joiden kanssa olen innoissani voidessani tehdä tiiviimpää yhteistyötä:

Hedera Council, ryhmä, johon kuuluu jopa 39 maailman johtavia organisaatioita, jotka ovat sitoutuneet verkkoinnovaatioihin, vakauteen ja Hederan jatkuvaan hajauttamiseen.

Swirlds Labs, tiimi, joka perusti ja rakensi Hederan, joka nyt tarjoaa kehitystä ja tukea verkostolle;

HBAR-säätiö, joka toimii yhtenäisenä voimankertojana auttamaan rakentajia ja luojia voittamaan ideoiden markkinoille tuomisen haasteet ja tukemaan samalla Hedera-verkoston käyttöä;

Hashgraph Association on riippumaton voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy rakentamaan elävää, innovatiivista ekosysteemiä startup-yrityksille, yrityksille ja valtion instituutioille ympäri maailmaa hyödyntäen Hederan kykyjä.

DLT Science Foundation, joka on tiedon jakamista koskeva yhteistyö korkeakoulujen, teollisuuden, kehittäjien ja hallituksen välillä hajautetun pääkirjan teknologian edistämiseksi liike-elämässä ja yhteiskunnassa.

Voitko kertoa lyhyesti Hederasta ja miten olet löytänyt uuden työpaikkasi?

Hedera on täysin avoimen lähdekoodin, proof-of-stake, julkinen verkko ja hallintoelin hajautettujen sovellusten rakentamiseen ja käyttöönottoon. Verkko tarjoaa kehittäjille kolme ensisijaista palvelua: älykkäät sopimukset, konsensus ja tunnuspalvelut. Hedera on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se on uskomattoman nopea, energiatehokas (hiili negatiivinen) ja turvallinen, kaikki edut, jotka voidaan katsoa sen taustalla olevan hashgraph-konsensusalgoritmin ansioksi.

Hederan yhteisö ja siihen liittyvät tahot ovat täynnä lahjakkaita ja omistautuneita ihmisiä ja johtajuutta, jotka uskovat hajautetun kirjanpitoteknologian (DLT) jatkuvasti kasvavaan tulevaisuuteen. Työskentely yhdessä Hederan perustajajäsenen ja Swirlds Labsin toimitusjohtajan tohtori Leemon Bairdin kanssa; Mance Harmon, yksi perustajista ja toimitusjohtaja, Brett McDowell, Hederan puheenjohtaja, Andrew Aitken, Chief Open Source Officer, sekä neuvoston jäseniä kuten Dell Technologies, abrdn, Google, IBM ja uusin lisäys Hitachi, tarkoittaa, että minua ympäröivät alan parhaat mielet.

1/ We are excited to announce that @Hitachi_US has joined the #Hedera Council, bringing with it industrial solutions expertise and the aim to begin creating proof-of-concepts for end-to-end #SupplyChain and #sustainability solutions in the next year.https://t.co/0cVAer75ua — Hedera (@hedera) January 15, 2024

Onnittelut Hitachin lisäämisestä hallintoneuvoston jäseneksi. Miten kumppanuus toteutui?

Yhteistyö Hitachin kanssa on verkostolle tärkeää. Tämän uuden kumppanuuden kautta Hitachi hyödyntää Hederan hajautettua pääkirjatekniikkaa (DLT) luodakseen konseptien todisteita päästä päähän toimitusketjun näkyvyyttä varten. Hitachi tuo ratkaisevan asiantuntemuksen koneoppimisesta ja generatiivisesta tekoälystä Hederan ekosysteemiin, sillä se on jo käyttänyt teknologista asiantuntemustaan kehittääkseen arvokkaita lohkoketjuteknologiaratkaisuja maksujärjestelmiin, toimitusketjuihin, ennakoivaan ylläpitoon ja kaivostoimintaan.

Hedera-neuvoston monimuotoisuus ja mukana olevien jäsenten laajuus vahvistaa Hederaa alan johtajana, joka laajentaa DLT:tä maailmanlaajuisesti ja toimii hajautetun teknologian tulevaisuuden suunnitelmana. Hedera katsoo kuitenkin aina eteenpäin ja haluamme saada lisää entiteettejä neuvostoon ja varmistaa, että verkosto on mahdollisimman vaikuttava. Nämä tunnetut nimet, kuten Hitachi, antavat lisää uskottavuutta ja tunnistettavaa brändäystä ihmisille kaikkialla maailmassa, jotka ovat edelleen DLT:n aidalla. Toivottavasti nämä tapaamiset tuovat esiin muita tapoja, joilla DLT:tä voidaan hyödyntää, ja antavat lisävarmuutta adoptiota harkitseville.

Miten Hitachi auttaa Hederan ekosysteemiä?

Hitachi tuo neuvostoon uusia ominaisuuksia vahvistaen verkostoa teknisten ja tutkimusmahdollisuuksiensa kautta. Sen johtajuus innovaatiovetoisissa teollisissa käyttötapauksissa tekee Hitachista ainutlaatuisen ja arvokkaan lisäyksen neuvostoon. Hitachi ja sen tytäryhtiöt ovat jo käyttäneet teknistä asiantuntemustaan kehittääkseen arvokkaita lohkoketjuteknologiaratkaisuja maksujärjestelmiin, toimitusketjuihin, ennakoivaan ylläpitoon ja kaivostoimintaan. Hitachi tuo neuvostolle myös lisää asiantuntemusta ja innovaatioita koneoppimisesta ja generatiivisista tekoälytekniikoista, mikä lisää sen tietopohjan muodostavaa laaja-alaista ja monipuolista asiantuntemusta.

Hitachi on kehittänyt tulevaisuuteen suuntautuvaa teknologiaa teollisuus-, energia-, infrastruktuuri- ja liikkuvuusratkaisuihin, ja Web3-infrastruktuuri houkuttelee yhä enemmän suuria yrityksiä, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin kyenneet osoittamaan toimitusketjun ja muiden järjestelmien läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. niin kipeästi tarvitaan nykyaikana.

Miksi luulet niin monet suuret yritykset valitsevan Hederan verrattuna muihin lohkoketjuihin?

Hedera on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se on uskomattoman nopea, energiatehokas (hiilinegatiivinen) ja turvallinen verrattuna muihin verkkoihin. Kaikki nämä edut voidaan katsoa sen taustalla olevan hashgraph-konsensusalgoritmin ansioksi. Hedera on digitaalitekniikan innovaation majakka. Tämä alusta ei ole vain yksi lohkoketju; se on uusi DLT-muoto. Ainutlaatuisella lähestymistapallaan Hedera asettaa uudet standardit dApps- ja DLT-käyttötapauksiin.

Hyödyntämällä ainutlaatuista konsensusalgoritmia, Hedera tarjoaa turvallisemman, nopeamman ja tehokkaamman alustan kuin perinteiset lohkoketjut. Nopeiden transaktioiden, vertaansa vailla olevan turvallisuuden, transaktiomaksujen ennustettavuuden ja reilun konsensusmekanisminsa ansiosta Hedera on DLT:n pelin muuttaja ja mahdollistanut merkittävän skaalautuvuuden ja kasvun yhteisöille kaikkialla maailmassa toimien hajautetun pääkirjateknologian katalysaattorina.. Yritykset, kuten Atma.io, TOKO ja ServiceNow, ovat vain osa Hederan menestystarinoista.

Miten Hederan hallintoneuvosto toimii ja millaisia yrityksiä aiot lisätä tulevaisuudessa?

Hederan EKP:n neuvosto työskentelee yhdessä vertaisten kanssa edistääkseen ja hallinnoidakseen vakaata, hajautettua verkkoa, joka on suunniteltu tosielämän sovelluksiin. Neuvoston jäsenet johtavat Hedera-verkon solmujen alkusarjaa. Kaikilla jäsenillä on kolmen vuoden enimmäistoimikausi, enintään kaksi peräkkäistä toimikautta ja yhtäläinen ääni verkoston ja alustan päätöksissä. Hashgraphin luojalla Swirldsillä on pysyvä paikka ja yhtäläinen äänioikeus.

Hedera-neuvostoon kuuluu jopa 39 erilaista, salaista yhteistyötä kestävää organisaatiota ja yritystä, jotka ovat sitoutuneet verkostoinnovaatioihin ja Hedera-verkoston jatkuvaan hajauttamiseen. Neuvostoon kuuluu jo useita alan johtavia organisaatioita, kuten abrdn, Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, COFRA Holdings, DBS Bank, Dell, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay), Google, Hitachi America. Ltd., IBM, Indian Institute of Technology (IIT), LG Electronics, London School of Economics (LSE), Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro ja Zain Group.

Hedera katsoo aina tulevaisuuteen. Neuvosto haluaa saada lisää tahoja mukaan varmistaakseen, että kaikki allianssit ovat mahdollisimman vaikuttavia.

Lohkoketjuteollisuudesta on tulossa erittäin kilpailukykyinen. Mikä erottaa sinut esimerkiksi Ethereumista, Solanasta ja Avalanchesta?

Hedera erottuu maisemasta ainutlaatuisella nopeuden, turvallisuuden ja kestävyyden yhdistelmällä. Hedera mahdollistaa korkean suorituskyvyn ja alhaiset, ennakoitavat transaktiomaksut. Hederan EKP:n neuvosto varmistaa hajautuksen, kun taas sen vahvat turvatoimet tekevät siitä kestävän yleisiä hyökkäyksiä vastaan. Lisäksi Hederan sitoutuminen kestävään kehitykseen erottaa sen, sillä se hyödyntää energiatehokasta panosten todistetusmekanismia. University College Londonin (UCL) tutkimuksen mukaan Hedera on alhaisin kokonaisenergiankulutus, joka käyttää yli viisi miljoonaa kertaa vähemmän energiaa kuin muut verkot. Tutkimus osoitti myös, että Hedera on hajautetun talouden innovatiivisin ja kestävin julkinen kirjanpito, joka pystyy toimimaan pienemmällä energialla kuin tavallisessa talossa.

Lopuksi, Hederan innovatiiviset ominaisuudet ja strategiset kumppanuudet erottavat sen joukosta, ja Hederan innovatiiviset ominaisuudet ja strategiset kumppanuudet tarjoavat luotettavan ja skaalautuvan ratkaisun yrityksille, jotka etsivät huippuluokan hajautettua pääkirjateknologia-alustaa.

Hedera lanseerasi Stablecoin Studion syyskuussa. Miten se menee tähän asti?

Hederan, The HBAR Foundationin, Swirlds Labsin ja ioBuildersin saataville tarjoama Stablecoin Studio on avoimen lähdekoodin SDK, jonka avulla Web3-stablecoin-alustojen, institutionaalisten liikkeeseenlaskijoiden, yritysten ja maksupalvelujen tarjoajien on helppo rakentaa stablecoin-sovelluksia Hedera-verkkoon. Sen julkaisusta lähtien monet tahot ovat sisällyttäneet työkalupakkiin, mukaan lukien Shinhan Bankin johtama julkisesti jaettu pilottiohjelma, jossa on mukana useita muita APAC-alueen pankkeja, ja sen avulla organisaatiot voivat rakentaa helposti stablecoin-sovelluksia.

Millaiset näkymät ovat vuodelle 2024? Mitä tulee Hederaan ja lohkoketjuteollisuuteen yleensä?

Kasvavan ekosysteemin ja strategisten kumppanuuksien ansiosta Hedera on valmis lisääntymään omaksumiseen. Teollisuus yleisesti ottaen todistaa lohkoketjuratkaisujen lisääntynyttä integraatiota eri sektoreilla keskittyen skaalautumiseen ja kestävyyteen. Hajautetun teknologian kypsyessä Hederan sitoutuminen innovaatioihin, turvallisuuteen ja tehokkuuteen asettaa sen suotuisasti. Kaiken kaikkiaan vuosi 2024 on lupaava sekä Hederalle että laajemmalle maisemalle, mikä laajentaa valtavirran hyväksyntää ja hajautetun teknologian kehitystä.

Olet hyväksynyt 408 miljoonan dollarin ekosysteemirahaston. Mikä on tavoitteesi tällä? Mitä toimialoja haluat rahoittaa?

Hederan neuvosto hyväksyi huomattavan 4,86 miljardin HBAR:n allokoinnin, jonka arvo on tällä hetkellä noin 408 miljoonaa dollaria sen ekosysteemirahastolle. Tällä strategisella siirrolla pyritään vahvistamaan verkoston kehitystä ja tehostamaan sen hajautettua hallintorakennetta. Rahastolla kehitetään Hederan ekosysteemiä ja autetaan Hederassa toimivia startup-yrityksiä ja yritysten rakentajia. Hederan hallitus jakaa sen olemassa olevien aloitteiden kesken, mukaan lukien The HBAR Foundation, The Hashgraph Association ja The DLT Science Foundation. Vuodesta 2023 lähtien, jolloin verkko suoritti yli 33 miljardia tosielämän transaktiota, tämä rahastojen allokaatio osoittaa Hedera Councilin omistautumisen visiolleen hajautettujen digitaalisten tapahtumien tulevaisuudesta.

Olemme nähneet joidenkin suosittujen lohkoketjujen toiminnan hiipuvan. Miten aiot auttaa Hederaa välttämään tämän kohtalon?

Toivon tuovani rooliin kokemukseni ja asiantuntemukseni rahoituspalveluista, valtionhallinnosta, markkinastrategiasta ja Web3-teknologiasta. Olen ollut mukana näissä tiloissa melko pitkään ja minulla on paljon oppimista hyödynnettävänä tukemaan Hederan jatkuvaa kasvua. Uskon, että verkko on houkutteleva monille sovelluksille ja kehittäjille, erityisesti sen nopeuden, energiatehokkuuden ja turvallisuuden vuoksi. Hedera on ollut olemassa jo melko pitkään, ja yhä useammat projektit hyödyntävät Hederan tekniikkaa.

Missä haluat Hederan olevan seuraavan viiden vuoden aikana?

Toivon, että viiden vuoden kuluttua kaikki käyttävät taustalla olevaa Hedera-verkkoa tietämättään. Ihannetapauksessa monet hajautetut sovellukset toimivat Hederassa ja tarjoavat web 3:n tarjoaman vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden saumattomassa käyttökokemuksessa kaikessa rahoituspalveluista terveydenhuoltoon, tekoälyvastuuseen, koulutukseen, kuluttajatuotteisiin ja palveluihin ja paljon muuta. Tavoitteena ei ole teknologiaa tekniikan vuoksi. Tavoitteena on, että tämä tekniikka parantaa kaikkien elämää alentamalla liiketoiminnan kustannuksia ja lisäämällä läpinäkyvyyttä kaikille.

