Decatur Capitalin perustaja Degas Wrightin mukaan yritykset, jotka voivat yhdistää tekoälyn nykyiseen tarjontaansa, tulevat menestymään hyvin vuonna 2024.

Wrightin näkemys generatiivisesta tekoälystä

Copy link to section

Omaisuudenhoitaja on erityisesti vakuuttunut siitä, että terveydenhuolto ja teknologia ovat kaksi alaa, jotka voivat näennäisesti integroida tekoälyn olemassa oleviin tuotteisiinsa.

Hänen merkittävimpiin valintoihinsa näillä kahdella sektorilla kuuluvat Microsoft Corp ja Regeneron Pharmaceuticals Inc., Wright sanoi äskettäin CNBC:n Worldwide Exchangessa:

Kannattaa keskittyä yrityksiin, jotka ovat tekoälyteollisuuden toimittajia – ja niihin, jotka voivat tehdä sovelluksia. Joten on tarkasteltava syvemmältä ja ymmärrettävä, kuinka tekoäly vaikuttaa heidän liiketoimintaansa.

Kaiken kaikkiaan hänen huomautuksensa viittaavat siihen, että asiantuntija näkee tekoälyn nopean kasvun, joka alkoi melko pitkälle viime vuoden alussa, kun Microsoft ilmoitti usean miljardin dollarin investoinnista OpenAI:hen, joka jatkuu vuonna 2024.

Ottaen huomioon, että tekoäly on kasvavat markkinat, on enemmän kuin todennäköistä, että siihen liittyvä hyöty ei rajoitu ainoastaan jättiläisiin, kuten $MSFT tai $REGN. Äskettäin lanseeratut alustat, kuten Bitbot, voivat myös hyödyntää myötätuulta.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Bitbot on päättänyt saavuttaa seuraavaa

Copy link to section

Bitbot on tekoälyä tukeva projekti, joka on sitoutunut maksimoimaan kryptovaluutoista saamasi tuotot.

Se on Telegram-treidibotti, joka hyödyntää tekoälyä tuodakseen institutionaalisia työkaluja yksityissijoittajille.

Kryptomarkkinoiden odotetaan olevan vahva vuonna 2024 nyt, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea on hyväksynyt Spot Bitcoin ETF:t – ja Bitbot haluaa varmistaa, että et jää jälkeen odotetusta rallista.

Jos turvallisuus on ollut merkittävä syy, miksi et ole toistaiseksi kokeillut treidibotteja, Bitbot sopii sinulle, koska se on pohjimmiltaan ei-säilytysbottien pioneeri.

Yksinkertaisesti sanottuna Bitbot on pyrkinyt minimoimaan riskit ja parantamaan kryptokauppiaiden tuottoa vuonna 2024. Löydät lisää tästä tulevasta alustasta sen verkkosivuilla täältä.

Bitbot tarjoaa sinulle altistumisen krypto- ja tekoälylle

Copy link to section

Mielenkiintoista on, että Bitbot on investointi itsessään. Miksi – koska se saa virtansa omasta alkuperäisestä tunnuksesta.

Varhaisen aseman ottaminen tällä hetkellä ennakkomyynnissä olevaan Bitbot-tokeniin on tapa altistua näille kahdelle nopeimmin kasvaville markkinoille: kryptovaluutat ja tekoäly.

Esimerkiksi Statista ennustaa tekoälyn olevan 2,0 biljoonan dollarin markkinat vuoteen 2030 mennessä verrattuna noin 200 miljardiin dollariin vain kirjoitettaessa. Alkuperäisen tokenin hinta on tällä hetkellä vain 0,01 dollaria, joten sinun ei myöskään tarvitse rikkoa pankkia sijoittaaksesi siihen. Bitbotin verkkosivuston mukaan:

Bitbot käyttää osan ennakkomyynnissä ansaitsemistaan rahoista kilpailuihin – joista ensimmäinen on 100 000 dollarin kilpailu.

Napsauta tätä vieraillaksesi verkkosivustolla ja tutkiaksesi yksinkertaisia tapoja, joilla voit sijoittaa Bitbot-tunnukseen.

Bitbot-tunnukset antavat sinun käyttää rajoitettuja ominaisuuksia

Copy link to section

Bitbot on kerännyt reilusti yli 0,3 miljoonaa dollaria muutamassa päivässä, mikä kertoo paljon siitä, millaista kysyntää se houkuttelee sijoitusyhteisöltä. Se on yleensä merkki hyvästä sijoituksesta.

Tässä on syytä mainita, että alkuperäisen tokenin omistaminen avaa sinulle myös ovia eksklusiivisten ominaisuuksien maailmaan, mukaan lukien jalokiviskanneri, kopiokauppa ja kelpoisuus osallistua viittausohjelmaan sekä hyötyä sen tulojen jakamisaloitteesta.

Kun ennakkomyynti päättyy ja tunnukset julkaistaan, Bitbot listautuu näkyvään kryptopörssiin, joka herättää historiallisesti enemmän kysyntää, mikä merkitsee hinnannousua.

Muista lopuksi, että edellä mainittu token on ytimessä krypto. Joten se todennäköisesti hyötyy laajemmista kryptomarkkinoiden myötätuulista. Näihin kuuluvat Federal Reserven odotettu käänne leikkaamaan korkoja tänä vuonna ja Bitcoinin puolittaminen, joka on suunniteltu tulevaksi huhtikuuksi.

Vieraile tämän linkin verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja Bitbotin tarjonnasta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.